La Habana comienza a recuperar el servicio eléctrico: Abasto de agua y hospitales serán circuitos prioritarios

La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) informó que ya se encuentran creadas las condiciones para comenzar el restablecimiento del servicio eléctrico en la capital cubana, tras el apagón general que desde la madrugada dejó sin energía a millones de habaneros y paralizó servicios esenciales.

Según una comunicación difundida en sus canales oficiales, la compañía indicó que el proceso de recuperación se iniciará desde el nivel de 33 kilovoltios (kV), priorizando los circuitos de hospitales y los sistemas de abasto de agua, considerados vitales para el funcionamiento de la ciudad.

Captura de pantalla Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

“En un primer momento se energizarán las subestaciones para los servicios vitales de salud (hospitales) y las principales fuentes de abasto de agua de la capital”, precisó la EELH.

La medida busca restablecer gradualmente la estabilidad del Sistema Eléctrico capitalino, afectado por una desconexión del sistema occidental ocurrida en la madrugada del miércoles, que dejó sin electricidad a las provincias desde Pinar del Río hasta Cienfuegos.

La empresa exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales —Telegram, WhatsApp, Facebook y el servicio telefónico 18888— para conocer la evolución del proceso de restablecimiento.

Este apagón masivo ocurre en medio de un déficit nacional de generación superior a los 2,000 megavatios, que mantiene a Cuba en un estado de crisis energética permanente.

Mientras la UNE y la Empresa Eléctrica investigan las causas de la falla, el restablecimiento de la corriente en los hospitales y sistemas de agua representa un alivio parcial para la población habanera, que continúa enfrentando largas horas sin electricidad ni servicios básicos.

Captura de pantalla Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

A las 08:00 de la mañana de este miércoles, la EELH informó que se ha logrado restablecer parcialmente el servicio eléctrico en la capital. Según el parte técnico, ya se encuentran energizadas tres subestaciones y cuatro circuitos de distribución, lo que representa el restablecimiento del servicio para 12,101 clientes, equivalentes a 8,11 megavatios (MW), es decir, alrededor del 1,4 % de la ciudad.

La entidad confirmó además que cuatro hospitales y una fuente fundamental de abasto de agua han sido reconectados como parte de las acciones prioritarias dirigidas a garantizar los servicios vitales de salud y suministro de agua en La Habana.