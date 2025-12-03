Melania Trump devuelve el glamour navideño a la Casa Blanca con una decoración majestuosa

La Casa Blanca inauguró oficialmente la temporada navideña con una presentación que recupera el estilo elegante y teatral que caracterizó a Melania Trump durante su primera etapa como primera dama.

Las decoraciones fueron reveladas el lunes 1 de diciembre y, según confirmó EWTN News Nightly, cada elemento fue seleccionado personalmente por Melania bajo el lema "El hogar está donde está el corazón".

La Primera Dama de Estados Unidos compartió un video en su cuenta de Instagram, donde afirmó: "Hogar es donde el corazón está. La Navidad de América".

"Esta Navidad, celebremos el amor que tenemos dentro de nosotros mismos y compartamos con el mundo que nos rodea. Después de todo, donde quiera que estemos, podemos crear un hogar lleno de infinitas posibilidades", agregó.

Un despliegue artístico y clásico para recibir a los visitantes

Siguiendo su tradición de control minucioso sobre el diseño, Melania Trump supervisó la composición completa de la decoración 2025.

Este año, según indicó Fox News, el espíritu navideño se manifiesta en guirnaldas brillantes, tarjetas navideñas exclusivas y un llamativo retrato LEGO del presidente Donald Trump, una pieza inesperada que se ha convertido en uno de los puntos de mayor curiosidad entre los visitantes.

Lo más leído hoy:

Por su parte, el presidente Donald Trump celebró la inauguración con un mensaje en la cuenta de la Casa Blanca en X que refleja el tono festivo de esta temporada.

"¡Otra vez decimos FELIZ NAVIDAD!", expresó Trump, junto a una foto en la que se le ve feliz al lado de un árbol ataviado con adornos rojos y dorados.

Una de las novedades más destacadas es la ausencia del tradicional pesebre en su ubicación habitual dentro de la Sala Este.

La oficina de la Primera Dama explicó que el conjunto está siendo renovado por la Oficina del Curador de la Casa Blanca, por lo que este año se exhibe un pesebre más pequeño en el Gran Vestíbulo, punto de entrada para las visitas guiadas.

La continuidad de un sello personal: el estilo Melania

Esta reaparición decorativa revive el recuerdo de las navidades anteriores en las que Melania Trump marcó la estética festiva de la residencia.

Su última Navidad como Primera Dama en 2020 llevó por título "América, la hermosa", una propuesta tradicional en la que predominaron los tonos rojo, blanco y dorado.

Aquel año, decenas de abetos decorados y cientos de luces fueron instalados con la ayuda de voluntarios de todo el país, quienes trabajaron bajo su dirección durante un intenso fin de semana.

Melania compartió en redes sociales tanto el resultado como el proceso, explicando entonces que buscaba rendir homenaje a la majestuosidad de la nación y celebrar una tierra "a la que con orgullo llamamos hogar".

Además de fotografías posando entre las salas decoradas, agradeció públicamente el trabajo de los voluntarios que, según dijo, llenaron las habitaciones históricas de "paz y alegría".

Un año antes, en 2019, la Primera Dama también presentó la decoración navideña, esta vez bajo el lema "El espíritu de América". Ese diseño destacó por los símbolos patrióticos: adornos de banderas, colores nacionales y un árbol con los nombres de los estados.

La Casa Blanca publicó entonces un video que mostraba a Melania recorriendo los pasillos repletos de flores blancas, estrellas y árboles luminosos, comenzando con un llamativo calendario de adviento en forma de maqueta de la Casa Presidencial.

Ese año, su estilismo totalmente blanco -abrigo, vestido y tacones a juego- se integró visualmente con una decoración donde el blanco era protagonista absoluto.

Una Navidad que apunta a recuperar la tradición y la teatralidad

Con su nueva intervención en la Casa Blanca, Melania Trump reafirma su estatus como una de las primeras damas más influyentes en la estética navideña presidencial.

El despliegue de 2025 combina elementos personales, patriotismo ligero y un enfoque que apuesta por la elegancia clásica.

La presencia de piezas artesanales, la iluminación cálida y el cuidado por la narrativa visual buscan recrear una atmósfera de hogar, justamente el concepto central del lema seleccionado para este año.

Mientras la residencia presidencial se abre nuevamente al público para las visitas festivas, la imagen de Melania vuelve a ocupar el escenario central de una tradición que ella, más que ninguna otra primera dama reciente, convirtió en una declaración anual de estilo.