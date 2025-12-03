La influencer y empresaria cubana Camila Guiribitey está de celebración. La creadora de contenido, que hace apenas unas semanas comenzó una nueva etapa como vendedora en TikTok Shop, acaba de alcanzar sus primeros 100 mil dólares en ventas. Fiel a su estilo transparente y familiar, compartió el emotivo instante en el que su familia se entera del logro, en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En la grabación, Camila aparece rodeada de sus padres y su esposo, en un ambiente íntimo y relajado. “Vamos a revisar la meta. Era que este mes pudiera vender 100 mil... 100 mil 637 dólares hice”, dice sonriente mientras les muestra los resultados en su teléfono. La reacción no se hace esperar: aplausos, risas y una emoción palpable por el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada venta.

“Esta es la reacción de mi mamá y mi papá, millonarios, y mi esposo al enterarse de que había vendido mis primeros 100 mil dólares en TikTok Shop”, dijo Camila en al video, dejando un mensaje de inspiración para todos sus seguidores: “Cada decisión que tomes, chiquita o grande, es una oportunidad. Lo mejor de todo es que tengo el apoyo de mi familia, y eso es lo que te deseo a ti”.

En su reflexión, la influencer animó a sus seguidores a no dejarse vencer por el miedo y a aprovechar cada oportunidad que la vida pone en el camino. “Si en estos momentos las personas que tienes a tu alrededor no son así, no es ahí. Si tenías miedo de volver a la escuela o de dar el paso en tu nuevo trabajo, tómalo. El tren de las oportunidades no pasa tantas veces”, expresó con convicción y cercanía.

Camila también recordó las palabras que, asegura, la han guiado desde niña: “Yo siempre llevo conmigo lo que me enseñaron mis padres: si quieres ser peluquera, tienes que ser la mejor peluquera. Hagas lo que hagas, busca ser la mejor en todo”. Y añadió: “Eso es lo que he hecho con TikTok Shop. Me levanto temprano, hago mis videos, hago lives... porque cuando uno quiere algo, tiene que ser tan fuerte lo que desea, que no hay nada que lo detenga”.

Con este nuevo logro, Camila Guiribitey demuestra una vez más que su éxito no es casualidad, sino el resultado de disciplina, pasión y constancia. Más allá de las críticas o los estereotipos, la influencer sigue construyendo su historia con esfuerzo, autenticidad y, sobre todo, con el amor incondicional de su familia, que celebra con ella cada paso del camino.