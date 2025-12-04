Investigan fallas en aseguramiento de la carga como causa del accidente aéreo en el que murieron padre e hija en Florida

Vídeos relacionados:

Un nuevo informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) apunta a posibles fallas en el manejo y aseguramiento de la carga como un factor clave en el trágico accidente aéreo que costó la vida al piloto Alexander Wurm, de 53 años, y a su hija Serena, de 22, cuando volaban desde Fort Lauderdale hacia Jamaica para entregar ayuda humanitaria. La información fue confirmada este jueves por Local 10 News, que tuvo acceso al documento investigativo.

El avión, un Beechcraft King Air B100, cayó en picada el 10 de noviembre dentro de una zona residencial de Coral Springs, minutos después de despegar del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale. Padre e hija formaban parte de una misión cristiana que transportaba suministros para los damnificados del huracán Melissa en Jamaica.

Según la investigación, la carga a bordo, que incluía un generador, cajas de herramientas, lonas y linternas, no fue pesada físicamente ni asegurada correctamente antes del despegue.

En lugar de ello, Wurm verificó el peso “documentado” de cada caja y organizó los artículos dentro de la cabina sin sujetarlos a los asientos, lo que podría haber afectado el equilibrio de la aeronave. El generador sí fue asegurado con correas, pero el resto del material quedó libre sobre los asientos, según detalla el NTSB.

Los investigadores añadieron que el avión llevaba el tanque lleno, con 282 galones de combustible, y que ya había alrededor de 200 libras de equipo a bordo antes de que llegara el grupo que aportó los suministros humanitarios.

El informe también menciona que, durante el ascenso inicial, el piloto atendió instrucciones de control aéreo, pero segundos después dejó de responder. Las grabaciones captaron sonidos de respiración agitada y gruñidos dentro de la cabina mientras la aeronave aceleraba y descendía a gran velocidad, hasta impactar contra un estanque en el vecindario de Windsor Bay.

Videos de vigilancia mostraron al avión saliendo de una nube con el morro inclinado hacia abajo, sin señales de humo ni fallas visibles en los motores, lo que coincide con la hipótesis de un problema repentino de control o estabilidad interna.

El NTSB subrayó que estos hallazgos son preliminares y están sujetos a cambios, pero sugieren que el manejo de la carga, su peso, distribución y fijación, podría haber tenido un papel determinante en la pérdida de control. El informe final podría tardar aproximadamente un año.

Alexander y Serena Wurm, residentes en las Islas Caimán, eran reconocidos por su labor humanitaria y su activa participación en misiones cristianas. Su muerte conmocionó a la comunidad religiosa y a los grupos de ayuda que trabajaban para llevar suministros a Jamaica tras el paso devastador del huracán Melissa.