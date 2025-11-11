Padre e hija mueren en accidente aéreo en Florida mientras llevaban ayuda humanitaria a Jamaica

Un padre y su hija murieron este lunes en un trágico accidente, cuando la avioneta en la que viajaban rumbo a Jamaica, para entregar ayuda humanitaria tras el huracán Melissa, se estrelló en una zona residencial de Coral Springs, en Fort Lauderdale, sur de Florida.

Las autoridades identificaron a las víctimas mortales como Alexander Wurm, de 53 años, y su hija Serena Wurm, de 22, los dos pasajeros del avión privado que había partido del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale, aproximadamente a las 10:14 a.m. del lunes, y se dirigía al Aeropuerto Internacional Sangster, en Montego Bay, Jamaica.

Apenas cinco minutos después del despegue, la aeronave -una Beechcraft B100 King Air- piloteada por el padre cayó en un canal de un vecindario de Coral Springs, una ciudad al norte de Miami.

Cámaras de seguridad de una residencia cercana al lugar del siniestro, ocurrido en el área de la cuadra 5000 NW y la 57th Way, captaron el momento en que la avioneta impactó contra algunos árboles y se precipitó hacia el agua.

La aeronave no se estrelló contra ninguna vivienda y nadie en tierra resultó herido en el accidente, confirmaron las autoridades.

Efectivos del Departamento de Policía y del Cuerpo de Bomberos de Coral Springs-Parkland acudieron de inmediato y permanecieron durante horas en el lugar, mientras los buzos intentaban encontrar supervivientes. Sin embargo, la policía informó más tarde que la operación de rescate había pasado a ser de recuperación.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) está investigando la causa del fatal accidente áereo.

Un comunicado publicado el lunes por la noche por el ministerio cristiano Ignite the Fire, que fue fundado por Alexander Wurm, destacó su “calidez e inquebrantable bondad” y que “dedicó su vida a servir a los demás”.

Captura de Facebook/Ignite the Fire

Añadió que, a lo largo de su vida, Wurm “viajó extensamente, llegando a diversos países y continentes, donde trabajó incansablemente para llevar fe, compasión y apoyo a los necesitados. Su legado de fe y compasión tocó innumerables vidas”.

Sobre Serena, el ministerio resaltó que “siguiendo los pasos de su padre, fue un faro de empatía y esperanza, inspirando a todos con su compromiso con el trabajo humanitario”.

“Juntos, su último viaje encarnó la generosidad y la valentía, recordándonos el poder del servicio y el amor”, subrayó Ignite the Fire.

Al padre y su hija los sobreviven la esposa y madre, Candace, y los otros dos hijos del matrimonio: Christiana, de 20 años, y James, de 17.

El huracán Melissa azotó Jamaica el pasado 28 de octubre como ciclón de categoría 5, provocando daños catastróficos y dejando a su paso una estela de devastación y muerte.

El desastre ha movilizado la ayuda humanitaria de numerosos países, organismos e instituciones regionales e internacionales, entidades privadas y personas, para socorrer a los damnificados y contribuir al restablecimiento de los servicios básicos en el país, el más afectado por el potente huracán.

Ignite the Fire, de conjunto con otras organizaciones, había realizado varios vuelos a Jamaica llevando suministros vitales para los damnificados, antes de la tragedia aérea que este lunes se cobró las vidas de los misioneros cristianos Alexander y Serena Wurm.