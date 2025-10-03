Helicóptero militar se estrella en Venezuela y deja dos fallecidos

Vídeos relacionados:

Un helicóptero de entrenamiento de la Aviación Militar Bolivariana se estrelló este viernes en el estado Aragua, al norte de Venezuela, provocando la muerte de dos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según confirmaron autoridades militares.

El accidente ocurrió a las 08:35 hora local (12:35 GMT) en el sector San Vicente del municipio Girardot, en Maracay, cuando la aeronave Enstrom 480 con matrícula YV3549 cayó a tierra sin emitir comunicación de emergencia.

A bordo viajaban la mayor Noglys Carolina García, instructora de vuelo, y el teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo, alumno piloto, quienes fallecieron en el impacto.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que el presidente Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la FANB, ordenó la creación de una Junta Investigadora de Accidentes Aéreos para esclarecer las causas del siniestro.

“Se han activado las averiguaciones pertinentes con el objeto de determinar las posibles causas”, señaló en un comunicado oficial.

Este accidente ocurre apenas nueve días después de otro siniestro aéreo en Venezuela, cuando un Learjet 55 con matrícula venezolana se precipitó tras despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, lo que dejó al menos dos heridos.

Los accidentes aéreos en la Aviación Militar Bolivariana han sido recurrentes en los últimos años. En julio pasado, siete personas, entre ellas un copiloto, murieron en un accidente de avión en el estado Amazonas, mientras trasladaban a miembros de la comunidad indígena yanomami y equipos del Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio de un operativo electoral.

Las autoridades venezolanas no han ofrecido todavía un informe preliminar sobre las posibles causas de este último accidente en Maracay, pero aseguran que las investigaciones continúan en curso.