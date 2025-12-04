Autoridades esclarecen causas de las graves lesiones del menor hospitalizado en Sancti Spíritus

Vídeos relacionados:
Un hecho accidental fue la causa de las lesiones múltiples que mantienen en estado crítico a un adolescente de 15 años del municipio de Yaguajay, ingresado en el Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, de Sancti Spíritus, según informó el medio oficial Escambray.
El teniente coronel Raúl Banguela Moya, jefe de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Yaguajay, declaró a la emisora La Voz de Yaguajay que las investigaciones determinaron que el menor subió a una tapia para coger guayabas y perdió el equilibrio, cayendo sobre un tanque de fibrocemento. En el intento de sujetarse, se desprendieron varios ladrillos de la pared, lo que agravó las lesiones.
El oficial explicó que no había otras personas en el lugar en el momento del accidente, de acuerdo con el testimonio de una vecina que socorrió al adolescente y pidió ayuda. Los peritos no hallaron indicios de violencia ni muestras de sangre asociadas a un acto delictivo, por lo que se descartó que se tratara de una agresión sexual, como se difundió en redes sociales.
El adolescente continúa ingresado en la Sala de Cuidados Intensivos del hospital espirituano, reportado en estado crítico, aunque con “signos favorables en su evolución”, precisó el doctor Ramón Aquino Lorenzo, director del Pediátrico José Martí Pérez.
Según el médico, el joven fue trasladado desde el Hospital Municipal Joaquín Paneca, de Yaguajay, donde fue intervenido quirúrgicamente por un equipo multidisciplinario. “El rápido y profesional obrar de ese grupo resultó clave en la atención del paciente policontusionado”, indicó el galeno.
Antes de que se esclarecieran las causas del accidente, el propio hospital espirituano había informado en su página de Facebook que el menor presentaba lesiones internas en órganos como el bazo, páncreas y duodeno, pero no mostraba signos de abuso sexual ni había fallecido, desmintiendo así los rumores difundidos en redes sociales. Esa información fue recogida en una nota informativa sobre el estado del paciente tras la cirugía.
Hasta la tarde de este miércoles, el adolescente permanecía bajo observación médica intensiva, con evolución estable dentro de la gravedad, según confirmaron las autoridades sanitarias de Sancti Spíritus.
