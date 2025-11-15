Alarma en Guisa por la desaparición de un joven de 17 años durante viaje a Sancti Spíritus

Vídeos relacionados:

La familia de Abel Paneque Pérez, un joven de 17 años, atraviesa horas de angustia y desesperación tras su desaparición durante un viaje hacia Sancti Spíritus.

Abel salió de su hogar en Guisa el martes, con pasaje confirmado en la guagua que cubre la ruta Santiago de Cuba–Cienfuegos, con destino final en Sancti Spíritus, pero nunca llegó a su destino y desde entonces no se sabe nada de él.

Los familiares, angustiados, han hecho un llamado a la población para ayudar a localizarlo y solicitan que cualquier información, por mínima que sea, se comunique de inmediato a los teléfonos 58584103 o 51603518.

Captura de Facebook / Revolico Cabaiguan 2025 ventas y compras / Kenia Pérez

"Ayude compartiendo. Cada minuto cuenta", escribió su prima hermana Kenia Pérez en el grupo de Facebook "Revolico Cabaiguan 2025 ventas y compras".

La comunidad se ha sumado a la difusión de la información, con numerosas publicaciones en otros grupos de Facebook donde se compartió la información junto con fotos del adolescente.

Captura de Facebook / Leandro Peña Gutiérrez

Varios internautas sugirieron entrevistar a los choferes del ómnibus en que viajó Abel por si puede aportar algún dato.

"El conductor debe saber dónde se quedó porque ellos controlan eso, en cada terminal ellos verifican si los pasajeros están completos a la hora de continuar viaje. Pero además, la persona que iba sentado (a) al lado de él también debe saber", dijo una santiaguera.

Captura de Facebook / Revolico Guisa-Granma

Otros comentaron que tal vez el chico se bajó momentáneamente de la guagua y se le fue.

Algunos usuarios afirmaron erróneamente que había sido localizado, al confundir el caso con el de un joven recluta que fue reportado como desaparecido tras salir hacia su unidad militar en Holguín, y que apareció sano y salvo varios días después.

Captura de Facebook / REVOLICO GUISA. SE VENDE DE TODO LINDO BUENO Y BARATO.

Kenia Pérez aclaró la confusión y confirmó que su primo Abel sigue desaparecido.

Una desaparición que amplía la preocupación social

El caso de Abel se suma a una creciente serie de incidentes en los que las familias deben asumir la labor de rastreo y comunicación, exponiendo la fragilidad de los sistemas oficiales para atender emergencias de desaparición.

En muchas desapariciones, los afectados denuncian la falta de un mecanismo estatal efectivo para la búsqueda de desaparecidos.

Aunque la Policía tiene la responsabilidad de actuar, en la práctica los procesos son lentos y poco eficientes, obligando a quienes buscan a recurrir a las redes sociales como último recurso para que la sociedad civil ayude en la localización de sus seres queridos.

Sus familiares insisten en que cualquier detalle que pueda ayudar a dar con su paradero es vital, y piden que la información se comparta ampliamente para aumentar las posibilidades de encontrarlo.

La comunidad continúa movilizándose en redes sociales, con la esperanza de que la solidaridad de los ciudadanos logre lo que las instituciones oficiales no han podido: dar con el joven de 17 años antes de que pasen más horas críticas.