Autoridades de salud en Granma romantizan embarazo adolescente y desatan críticas en redes

Una publicación reciente de la Dirección Provincial de Salud (DPS) de Granma ha generado fuertes críticas entre activistas y usuarios cubanos, por lo que muchos consideran un intento de romantizar el embarazo adolescente, un fenómeno que crece y preocupa en Cuba.

En su perfil oficial, la DPS compartió una visita al Hogar Materno “8 de Marzo”, del municipio Cauto Cristo, donde se destacaba el caso de Leidys, una adolescente con 36 semanas de gestación, quien pronto dará a luz a su hija Mélany.

El post elogiaba “la madurez” con la que la joven ha asumido su embarazo, y reproducía fragmentos de textos de José Martí sobre la maternidad, calificando el hecho como una muestra de ternura, esperanza y belleza.

“Leidys, que dentro de unos días será la madre adolescente de Mélany, ha asumido su gestación con extraordinaria madurez para su edad. Sueña con ser maestra y enseñar a los niños de su comunidad”, publicó la DPS Granma.

La publicación omite la edad exacta de la joven. Aún así despertó una oleada de reacciones en redes, donde muchos cubanos denunciaron el tono “romántico” con el que las autoridades tratan un problema social y de salud pública.

La activista Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia fue una de las primeras en responder. “¿En serio esto es lo que quieren mostrar como un logro? ¡Por favor! Las niñas no están para quemar etapas ni para convertirse en madres cuando todavía deberían estar estudiando, jugando y construyendo su futuro", expresó.

Sobre el futuro nacimiento añadió: "Que venga con salud, sí… pero no romantizar una realidad que duele, que expone vulnerabilidades, que evidencia fallas enormes en protección, educación y apoyo familiar y estatal. Una menor embarazada no es motivo de orgullo, es un llamado urgente a revisar qué está pasando alrededor de nuestras niñas”.

Otra usuaria también cuestionó duramente la publicación oficial. “Totalmente de acuerdo. ¿Cómo no se avergüenzan de romantizar un embarazo adolescente?”.

Un problema estructural

Según el Anuario Demográfico de Cuba 2024, publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) en 2025, los nacimientos de madres adolescentes representaron casi el 18 % del total de partos en el país. Solo en 2024 se registraron 11 962 nacimientos de madres entre 15 y 19 años y 327 de menores de 15, lo que confirma la persistencia del embarazo temprano como un desafío social y sanitario en la isla.

Las provincias orientales, entre ellas Granma, Las Tunas y Guantánamo, encabezan las tasas más elevadas de maternidad adolescente. Aunque la tasa nacional descendió levemente a 47,1 nacimientos por cada 1 000 adolescentes, Cuba continúa figurando entre los países con mayor incidencia de embarazo adolescente en la región, según las estadísticas oficiales.

La publicación de la DPS Granma, lejos de promover un debate responsable sobre estas causas, ha sido percibida como un intento de maquillar una realidad dolorosa bajo un discurso oficial de “ternura y esperanza”, sin reconocer las consecuencias sociales y psicológicas que enfrentan las jóvenes madres.