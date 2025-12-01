Autoridades de salud en Granma romantizan embarazo adolescente y desatan críticas en redes

Vídeos relacionados:
Una publicación reciente de la Dirección Provincial de Salud (DPS) de Granma ha generado fuertes críticas entre activistas y usuarios cubanos, por lo que muchos consideran un intento de romantizar el embarazo adolescente, un fenómeno que crece y preocupa en Cuba.
En su perfil oficial, la DPS compartió una visita al Hogar Materno “8 de Marzo”, del municipio Cauto Cristo, donde se destacaba el caso de Leidys, una adolescente con 36 semanas de gestación, quien pronto dará a luz a su hija Mélany.
El post elogiaba “la madurez” con la que la joven ha asumido su embarazo, y reproducía fragmentos de textos de José Martí sobre la maternidad, calificando el hecho como una muestra de ternura, esperanza y belleza.
“Leidys, que dentro de unos días será la madre adolescente de Mélany, ha asumido su gestación con extraordinaria madurez para su edad. Sueña con ser maestra y enseñar a los niños de su comunidad”, publicó la DPS Granma.
La publicación omite la edad exacta de la joven. Aún así despertó una oleada de reacciones en redes, donde muchos cubanos denunciaron el tono “romántico” con el que las autoridades tratan un problema social y de salud pública.
La activista Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia fue una de las primeras en responder. “¿En serio esto es lo que quieren mostrar como un logro? ¡Por favor! Las niñas no están para quemar etapas ni para convertirse en madres cuando todavía deberían estar estudiando, jugando y construyendo su futuro", expresó.
Sobre el futuro nacimiento añadió: "Que venga con salud, sí… pero no romantizar una realidad que duele, que expone vulnerabilidades, que evidencia fallas enormes en protección, educación y apoyo familiar y estatal. Una menor embarazada no es motivo de orgullo, es un llamado urgente a revisar qué está pasando alrededor de nuestras niñas”.
Otra usuaria también cuestionó duramente la publicación oficial. “Totalmente de acuerdo. ¿Cómo no se avergüenzan de romantizar un embarazo adolescente?”.
Un problema estructural
Según el Anuario Demográfico de Cuba 2024, publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) en 2025, los nacimientos de madres adolescentes representaron casi el 18 % del total de partos en el país. Solo en 2024 se registraron 11 962 nacimientos de madres entre 15 y 19 años y 327 de menores de 15, lo que confirma la persistencia del embarazo temprano como un desafío social y sanitario en la isla.
Las provincias orientales, entre ellas Granma, Las Tunas y Guantánamo, encabezan las tasas más elevadas de maternidad adolescente. Aunque la tasa nacional descendió levemente a 47,1 nacimientos por cada 1 000 adolescentes, Cuba continúa figurando entre los países con mayor incidencia de embarazo adolescente en la región, según las estadísticas oficiales.
La publicación de la DPS Granma, lejos de promover un debate responsable sobre estas causas, ha sido percibida como un intento de maquillar una realidad dolorosa bajo un discurso oficial de “ternura y esperanza”, sin reconocer las consecuencias sociales y psicológicas que enfrentan las jóvenes madres.
Preguntas frecuentes sobre el embarazo adolescente en Cuba y la respuesta del gobierno
¿Por qué se critica la publicación de la Dirección Provincial de Salud de Granma sobre el embarazo adolescente?
La publicación de la Dirección Provincial de Salud de Granma es criticada por romantizar el embarazo adolescente, un problema social y de salud pública que afecta a Cuba. En lugar de abordar las causas y consecuencias de este fenómeno, el post elogió la "madurez" de una adolescente embarazada, lo que generó reacciones negativas en redes sociales y entre activistas, quienes señalaron que se omiten las vulnerabilidades y dificultades asociadas al embarazo temprano.
¿Cuál es la situación actual del embarazo adolescente en Cuba?
En Cuba, el embarazo adolescente representa un grave problema social y sanitario. Según el Anuario Demográfico de Cuba 2024, el 18% de los partos son de madres adolescentes. Las provincias orientales, como Granma, Las Tunas y Guantánamo, tienen las tasas más altas. Esto se debe a la falta de educación sexual integral, planificación familiar deficiente y cierta permisividad social hacia uniones precoces. El embarazo temprano está vinculado a deserción escolar y pobreza, perpetuando ciclos de vulnerabilidad.
¿Qué factores contribuyen al embarazo adolescente en Cuba?
El embarazo adolescente en Cuba está impulsado por varios factores, incluyendo la falta de educación sexual integral, vacíos en la planificación familiar, y una permisividad social hacia uniones tempranas. Además, la escasez de anticonceptivos y preservativos agrava la situación, llevando a embarazos no deseados y, en algunos casos, a abortos clandestinos. Las estadísticas también revelan que la mayoría de los embarazos en adolescentes involucran a hombres adultos, lo que plantea serios riesgos de derechos humanos.
¿Cómo responde el gobierno cubano al problema del embarazo adolescente?
El gobierno cubano ha sido criticado por su respuesta al embarazo adolescente, presentando casos individuales como "logros sociales" sin abordar las causas estructurales del problema. En lugar de implementar políticas efectivas para prevenir el embarazo temprano, el régimen ha promovido la entrega de viviendas a madres adolescentes como un acto de solidaridad, lo que muchos consideran un intento de maquillar una realidad crítica. La falta de educación sexual y acceso a anticonceptivos son temas que requieren atención urgente.
¿Qué riesgos enfrenta una madre adolescente en Cuba?
Las madres adolescentes en Cuba enfrentan múltiples riesgos, tanto para su salud como para su desarrollo personal. El embarazo precoz puede llevar al abandono escolar, perpetuar la pobreza y aumentar la vulnerabilidad social. Además, las jóvenes madres pueden sufrir complicaciones médicas durante el embarazo y el parto, y enfrentan un entorno que muchas veces carece de apoyo institucional y familiar adecuado. Estos factores subrayan la necesidad de políticas integrales que aborden el problema desde sus raíces.
