“Solo quiero vivir”: Adolescente pide ayuda para recibir un trasplante de riñón fuera de Cuba

Rosmery García Ramírez, una adolescente cubana de 17 años, enfrenta una dura batalla por su vida y clama por ayuda para poder recibir un trasplante de riñón fuera de Cuba.

La joven nació con una malformación anorrectal y, tras una cirugía a los diez meses de edad, sufrió daños en los nervios de la vejiga que derivaron en una insuficiencia renal crónica. Desde entonces, ha sido sometida a 19 operaciones y depende de la hemodiálisis desde hace más de dos años.

Aunque su padre y su hermano están dispuestos a donarle un riñón, la falta de suministros y recursos en el sistema de salud cubano ha hecho imposible realizar el trasplante en la isla.

“Mi realidad es clara: para seguir viviendo, debo salir de Cuba”, escribió la joven en un mensaje difundido en redes sociales, donde explica que necesita viajar a Brasil para acceder a la cirugía que podría salvarle la vida.

Familiares y amigos han creado una campaña en la plataforma GoFundMe, que hasta el momento tiene una recaudación de poco más de 1.300 dólares, de los 15.000 que necesita para costear el tratamiento y el viaje.

“Tu apoyo no es solo un donativo; es la posibilidad de cumplir mis sueños, de seguir luchando y de convertir mi historia en un testimonio de esperanza”, expresa Rosmery.

La joven cubana sueña con estudiar, formar una familia y crear una fundación para ayudar a otros niños con condiciones similares. Las personas interesadas en apoyarla pueden colaborar a través GoFundMe, o mediante la tarjeta nacional cubana número 9205-9598-7790-2883.

“Gracias por no dejarme sola en esta lucha”, concluye la joven, aferrada a la fe y a la esperanza de una nueva oportunidad de vida.