Cine entre apagones y epidemias: La Habana inaugura un festival marcado por la crisis

El Festival de Nuevo Cine Latinoamericano regresa a La Habana este jueves en la noche en un clima aún más adverso que el del año pasado. Entonces los cortes eléctricos ya habían afectado varias proyecciones, pero ahora el panorama es peor: los apagones son más prolongados y coinciden con una epidemia de dengue y chikungunya que mantiene en alerta a la población.

El apagón masivo que el miércoles dejó a oscuras todo el occidente cubano, incluida la capital —sede principal del certamen—, reavivó los recuerdos de la edición pasada, cuando fallas similares interrumpieron funciones y limitaron la asistencia del público, recordó la agencia EFE.

A ello se suma la crisis sanitaria que atraviesa la isla, con decenas de miles de casos de dengue y chikungunya registrados este año, un pronóstico desfavorable para las próximas semanas y al menos 33 muertes confirmadas por estas virosis, según cifras oficiales.

Un festival que persiste en medio de la incertidumbre

Pese a este escenario, el certamen —que se extenderá hasta el 14 de diciembre bajo el lema “Rodando Cine”— mantiene su programación con 222 obras de 42 países, entre ellos Cuba, México, Argentina, Brasil y Colombia.

Los organizadores adelantaron a EFE que la película argentina Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, será la encargada de abrir el festival. El filme aborda el caso judicial de una joven criminalizada tras un aborto espontáneo.

México será este año el país invitado de honor, y los históricos Estudios Churubusco recibirán el Premio Coral de Honor por su 80 aniversario.

El foro teórico estará dedicado al centenario del natalicio del cineasta cubano Alfredo Guevara (1925–2013), fundador del ICAIC y del propio festival. También se incorpora una sección especial dedicada al cine de los países BRICS, alianza a la que Cuba se asoció recientemente.

La ceremonia de entrega de los premios Coral está prevista para el viernes 12 de diciembre.

Propuestas destacadas

Entre las producciones llamadas a captar la atención del público se encuentra “El agente secreto”, del brasileño Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura. La cinta es la elegida para representar a Brasil como candidata a Mejor Filme Internacional en los Óscar de 2026.

Brasil también estará representado por el actor Thiago Lacerda, conocido por telenovelas como Terra Nostra, Siete Mujeres y Páginas de la vida, además de diversas producciones cinematográficas.

Otros títulos que figuran en la selección son “Neurótica anónima” (Cuba) y el documental “Lorca en La Habana”, que explora la estancia del poeta Federico García Lorca en la isla en 1930.

El festival retomará además la Feria del Mercado de Cine Latinoamericano, con presencia de productores de Rusia, China, Indonesia y varios países de la región.

Un legado que resiste

Fundado en 1979, el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana nació como heredero de los encuentros cinematográficos de Viña del Mar, Mérida y Caracas. Durante décadas ha sido un punto de referencia del cine regional y un espacio clave para la promoción de realizadores latinoamericanos.

Este año, sin embargo, la cita vuelve a celebrarse marcada por una crisis energética y sanitaria que afecta cada aspecto de la vida en Cuba. El desafío para el público, los artistas y los organizadores será lograr que la luz del cine prevalezca… incluso cuando la otra falle.