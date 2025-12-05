Cine entre apagones y epidemias: La Habana inaugura un festival marcado por la crisis

Vídeos relacionados:
El Festival de Nuevo Cine Latinoamericano regresa a La Habana este jueves en la noche en un clima aún más adverso que el del año pasado. Entonces los cortes eléctricos ya habían afectado varias proyecciones, pero ahora el panorama es peor: los apagones son más prolongados y coinciden con una epidemia de dengue y chikungunya que mantiene en alerta a la población.
El apagón masivo que el miércoles dejó a oscuras todo el occidente cubano, incluida la capital —sede principal del certamen—, reavivó los recuerdos de la edición pasada, cuando fallas similares interrumpieron funciones y limitaron la asistencia del público, recordó la agencia EFE.
A ello se suma la crisis sanitaria que atraviesa la isla, con decenas de miles de casos de dengue y chikungunya registrados este año, un pronóstico desfavorable para las próximas semanas y al menos 33 muertes confirmadas por estas virosis, según cifras oficiales.
Un festival que persiste en medio de la incertidumbre
Pese a este escenario, el certamen —que se extenderá hasta el 14 de diciembre bajo el lema “Rodando Cine”— mantiene su programación con 222 obras de 42 países, entre ellos Cuba, México, Argentina, Brasil y Colombia.
Los organizadores adelantaron a EFE que la película argentina Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, será la encargada de abrir el festival. El filme aborda el caso judicial de una joven criminalizada tras un aborto espontáneo.
México será este año el país invitado de honor, y los históricos Estudios Churubusco recibirán el Premio Coral de Honor por su 80 aniversario.
Lo más leído hoy:
El foro teórico estará dedicado al centenario del natalicio del cineasta cubano Alfredo Guevara (1925–2013), fundador del ICAIC y del propio festival. También se incorpora una sección especial dedicada al cine de los países BRICS, alianza a la que Cuba se asoció recientemente.
La ceremonia de entrega de los premios Coral está prevista para el viernes 12 de diciembre.
Propuestas destacadas
Entre las producciones llamadas a captar la atención del público se encuentra “El agente secreto”, del brasileño Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura. La cinta es la elegida para representar a Brasil como candidata a Mejor Filme Internacional en los Óscar de 2026.
Brasil también estará representado por el actor Thiago Lacerda, conocido por telenovelas como Terra Nostra, Siete Mujeres y Páginas de la vida, además de diversas producciones cinematográficas.
Otros títulos que figuran en la selección son “Neurótica anónima” (Cuba) y el documental “Lorca en La Habana”, que explora la estancia del poeta Federico García Lorca en la isla en 1930.
El festival retomará además la Feria del Mercado de Cine Latinoamericano, con presencia de productores de Rusia, China, Indonesia y varios países de la región.
Un legado que resiste
Fundado en 1979, el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana nació como heredero de los encuentros cinematográficos de Viña del Mar, Mérida y Caracas. Durante décadas ha sido un punto de referencia del cine regional y un espacio clave para la promoción de realizadores latinoamericanos.
Este año, sin embargo, la cita vuelve a celebrarse marcada por una crisis energética y sanitaria que afecta cada aspecto de la vida en Cuba. El desafío para el público, los artistas y los organizadores será lograr que la luz del cine prevalezca… incluso cuando la otra falle.
Preguntas frecuentes sobre el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en 2025
¿Cómo afecta la crisis energética al Festival de Cine de La Habana?
El Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana está siendo impactado por apagones prolongados, lo que ha complicado la proyección de películas y la asistencia del público. Esto se suma a las dificultades del año anterior, cuando ya se habían registrado cortes eléctricos durante el evento.
¿Qué medidas se están tomando ante la epidemia de dengue y chikungunya en Cuba?
La situación sanitaria en Cuba es alarmante, con decenas de miles de casos de dengue y chikungunya y al menos 33 muertes confirmadas. El gobierno mantiene a la población en alerta, pero el pronóstico sigue siendo desfavorable.
¿Qué papel juega la censura en el Festival de Cine de La Habana?
La censura sigue siendo un problema en el Festival de Cine de La Habana. Documentales y películas críticas con el régimen han sido excluidos del festival. El cineasta Orlando Mora fue detenido tras denunciar la censura de su cortometraje, y otros realizadores han enfrentado situaciones similares.
¿Qué producciones destacan en el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana de 2025?
Entre las producciones destacadas se encuentra “El agente secreto”, del director brasileño Kleber Mendonça Filho, que representará a Brasil en los Óscar de 2026. Además, la película argentina "Belén" abrirá el festival. México es el país invitado de honor y se presentará una sección especial dedicada al cine de los países BRICS.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.