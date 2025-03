Mirta Ibarra recibe el Premio Nacional de Cine 2025: "Ha sido una racha difícil"

La actriz cubana Mirta Ibarra, una de las figuras más emblemáticas del cine de la isla, fue galardonada con el Premio Nacional de Cine 2025 en reconocimiento a su destacada trayectoria y su impacto en la cultura nacional.

La noticia fue anunciada este jueves por medios estatales, tras la decisión de un jurado del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

El dictamen indica que "por mayoría de votos el jurado seleccionó, por su legado, su continuidad, su integralidad, su larga trayectoria en la cinematografía cubana, no solo como actriz en filmes emblemáticos desde 1967 hasta la fecha, sino por las múltiples acciones durante más de cincuenta años en el cine y la cultura nacional".

El documento destaca "la repercusión de su trabajo en la sociedad cubana, su labor en la preservación del legado de Tomás Gutiérrez Alea (Titón), todo lo cual la convierten en una de las más destacadas y reconocidas personalidades, no solo en nuestro país, sino en el ámbito internacional".

"No me lo esperaba, me siento muy feliz y emocionada", expresó la actriz, guionista y documentalista en declaraciones a la televisión estatal. "Ha sido una racha difícil", agregó.

Ibarra, quien el pasado 28 de febrero cumplió 79 años, debutó en el cine con un papel en La última cena (1976) bajo la dirección de Tomás Gutiérrez Alea.

Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 1983 con Hasta cierto punto, donde su actuación le valió el Premio Coral a la mejor interpretación femenina en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Con una filmografía que supera la veintena de títulos, la actriz ha dejado huella en producciones como Se permuta, Otra mujer, Adorables mentiras, Guantanamera y Siete días en La Habana.

No obstante, su papel más icónico es el de Nancy en Fresa y chocolate (1993), película que marcó un hito en el cine cubano y le otorgó reconocimiento internacional.

Graduada de la Escuela Nacional de Arte de Cuba y licenciada en Literatura Latinoamericana por la Universidad de La Habana, Ibarra comenzó su carrera en el teatro en los años sesenta, formando parte de grupos como Teatro Estudio y Bertolt Brecht.

A pesar de su extensa trayectoria, Mirta Ibarra sigue activa en el cine.

En su más reciente proyecto, Neurótica anónima, interpreta a una mujer que sueña con triunfar en la gran pantalla mientras enfrenta la violencia machista.

La película, de la cual también es guionista, se estrenará este año.

El Premio Nacional de Cine 2025 reconoce no solo la carrera de una actriz excepcional, sino también su aporte a la memoria y el desarrollo del cine cubano.

