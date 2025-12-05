Ofrecen recompensa en Holguín por bolso perdido con pasaporte, residencia y fotos familiares

Vídeos relacionados:

Una familia en Holguín pidió ayuda pública para recuperar un bolso extraviado que contenía documentos “muy importantes”.

Según informó la internauta Anyc Aballe, entre las pertenencias estaban un pasaporte, una residencia en México y fotos familiares únicas, “el recuerdo de toda una vida”.

De acuerdo con la publicación, el bolso se perdió el lunes de esta semana y la familia solicita que la información sea compartida “entre amigos y otros grupos” para aumentar las posibilidades de dar con quien lo tenga.

"Para la persona que lo encuentre y lo entregue le daremos recompensa", escribió.

La persona que hizo el llamado aseguró que el bolso iba con su hermana, quien recibió “botella” desde el cruce de Maceo por parte de un hombre “muy amable” que la ayudó, pero luego el bolso se olvidó o pudo haberse caído durante el trayecto.

El texto describe al hombre como alguien que dijo ser de Vista Alegre y que se trasladaba en una motorina roja.

La familia considera que es posible que el bolso quedara en el vehículo o que se haya extraviado en el camino.

La publicación también ofrece recompensa a la persona que lo encuentre y lo entregue, e incluye un número de contacto para coordinar la devolución: +53 5 1144395.

En Cuba, la práctica de ofrecer recompensas por objetos perdidos o información sobre delitos es común debido a la falta de respuesta efectiva de las autoridades.

Se han ofrecido recompensas por mascotas, documentos importantes y por información sobre robos.

Por ejemplo, en Guantánamo se ofrecieron 100,000 pesos por información sobre un robo, y en La Habana, 200 dólares por información sobre un ladrón captado en cámara.