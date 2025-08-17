“De la ilusión a la frustración”: Youtuber cubano revela por qué ya no puede volver a México

El youtuber cubano Víctor González, creador del canal Víctor G., confesó con un dejo de frustración que, tras haber cumplido su sueño de llegar a México y hasta conseguir la residencia temporal en ese país, hoy no puede regresar.

En un extenso video publicado en su canal, el joven relató cómo pasó de la emoción de entrar a México por primera vez, a la impotencia de perder el derecho a volver por falta de dinero y por los enredos de la burocracia, además de algunas decisiones tomadas por él.

“Me duele muchísimo haber perdido la residencia temporal que me costó tanto sacrificio y que esperé dos años para poder pasar a la permanente”, contó.

Víctor recordó que su primera llegada a México fue un reto lleno de incertidumbre. Logró hacerlo con un visado Schengen múltiple que, en teoría, no le permitía entrar al país azteca.

“Muchos me decían que era imposible, pero lo intenté”, narró. Tras varios minutos de tensión en el aeropuerto y con la suerte de que un amigo respondiera la llamada de Migración, recibió el ansiado sello: “Bienvenido a México”.

El youtuber asegura que aquella experiencia marcó su vida desde la cultura, la modernidad, la abundancia en los mercados y el contraste con la realidad cubana lo dejaron fascinado. Fue entonces cuando decidió gestionar su residencia temporal mexicana para poder viajar libremente.

La ilusión, sin embargo, se desmoronó dos años después. Cuando debía pasar de la residencia temporal a la permanente, el proceso exigía más de 3,000 dólares, según dijo, pero él no los tenía en ese momento.

En medio de problemas financieros, complicaciones con el cobro de su canal de YouTube y la negativa a endeudarse, terminó perdiendo el estatus legal.

“El abogado me dijo que él mismo podía poner el dinero y yo se lo pagaba después, pero no me gusta vivir con deudas… y así perdí mi residencia”, lamentó.

Hoy, con el visado Schengen vencido y sin la residencia mexicana, Víctor asegura que su única esperanza es obtener el pasaporte español, un trámite que ya inició y que, según explicó, se ha demorado más de un año en la embajada en La Habana.

Mientras tanto, permanece en Cuba, con los mismos obstáculos migratorios que millones de cubanos: el pasaporte nacional que abre pocas puertas y deja más negativas que oportunidades.

“En estos momentos mi situación migratoria es como la de cualquier otra persona en Cuba: no tengo opción. Hasta que no tenga el pasaporte español, no puedo regresar a México ni cumplir mi sueño de seguir viajando”, reconoció.

Su historia, que empezó con la ilusión de recorrer el mundo, se ha convertido en un ejemplo de frustración y espera, reflejo de las trabas y sacrificios que enfrentan muchos jóvenes cubanos que sueñan con un futuro fuera de la isla.

