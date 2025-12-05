Una cubana residente en Estados Unidos ha desatado una ola de reacciones en TikTok tras publicar un video en el que lanza un fuerte mensaje a sus compatriotas que —según ella— no valoran las oportunidades del país que los acoge. “Ojalá yo tuviera la potestad de montarles en una balsa y virarlos para atrás”, dice con firmeza en el video que ya acumula cientos de comentarios de apoyo.
La mujer, identificada como @yilay493, explicó que grabó el video justo después de salir del hospital, donde fue atendida de emergencia por una bronquitis. “Me dieron mis medicamentos antes de irme, no me dejaron salir sin ellos”, relató, destacando la atención médica recibida en Estados Unidos. “Aquí te atienden como un ser humano, no como un perro”, añadió.
En su mensaje, Yilay criticó la actitud de algunos cubanos recién llegados que se quejan del sistema estadounidense mientras reciben ayudas. “Este país nos abre la puerta, nos da oportunidades, y aun así hay cubanos que todos los días se quejan. En Cuba eran vagos y vivían chupando de los familiares de aquí”, afirmó con evidente molestia.
El video, grabado desde el interior de su auto, muestra en pantalla la frase “Todos deberían regresar para Cuba”, un reflejo del tono directo y sin filtros de su mensaje. La cubana aseguró que lleva más de tres décadas viviendo en Estados Unidos y que no tiene nada que agradecerle al gobierno cubano: “Por culpa de ellos tuve que dejar a mi familia atrás. Aquí amo la libertad y la oportunidad de vivir con dignidad”.
Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar. Decenas de usuarios respaldaron su discurso con frases como “Totalmente de acuerdo contigo”, “Dios bendiga a Estados Unidos” o “Al fin una cubana que dice la verdad”. Otros aprovecharon para compartir experiencias similares sobre la atención médica y el trabajo en el país. Sin embargo, también hubo quienes le pidieron no generalizar y recordaron que “no todos los cubanos viven de los de aquí”.
Pese a las críticas, el video de Yilay se ha viralizado en la comunidad cubana dentro y fuera de Estados Unidos, sumando apoyos de quienes comparten su visión de gratitud hacia el país norteamericano. Su mensaje, directo y sin adornos, ha reabierto el debate sobre la adaptación, el trabajo y el agradecimiento entre los emigrados cubanos.
Preguntas frecuentes sobre la emigración cubana y la vida en Estados Unidos
¿Por qué algunos cubanos en Estados Unidos critican a sus compatriotas que se quejan del país?
Algunos cubanos en Estados Unidos critican a sus compatriotas que se quejan del país porque sienten que no valoran las oportunidades y libertades que tienen allí. Estos cubanos argumentan que en Estados Unidos se puede vivir con dignidad y recibir atención médica adecuada, en contraste con las limitaciones y carencias que enfrentaban en Cuba. Critican la actitud de quienes, pese a recibir ayudas, siguen comparando negativamente su nueva vida con la que llevaban en la isla.
¿Qué tipo de reacciones ha generado el video de Yilay en TikTok?
El video de Yilay ha generado una ola de reacciones, principalmente de apoyo entre la comunidad cubana, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Muchos usuarios coincidieron con su crítica hacia aquellos que se quejan del sistema estadounidense mientras reciben sus beneficios, y destacaron la oportunidad de vivir con libertad y dignidad. Sin embargo, también hubo quienes pidieron no generalizar, recordando que no todos los cubanos en el extranjero tienen las mismas experiencias o actitudes.
¿Cuál es la principal crítica de Yilay hacia los cubanos recién llegados a Estados Unidos?
Yilay critica que algunos cubanos recién llegados a Estados Unidos se quejan del sistema mientras viven de las ayudas que reciben. Ella argumenta que Estados Unidos les ofrece oportunidades que no tenían en Cuba y que deberían mostrar más gratitud hacia el país que los acoge. Además, señala que muchas de estas personas vivían de sus familiares en el extranjero cuando estaban en la isla.
¿Qué opinan otros cubanos sobre el idealizado sueño americano?
Varios cubanos han compartido en redes sociales que el sueño americano no es tan fácil como parece y que exige esfuerzo y sacrificio. Algunos reconocen que, aunque en Cuba tenían una vida relativamente cómoda, la falta de oportunidades y libertad los llevó a emigrar. Otros destacan que, a pesar de las dificultades iniciales en Estados Unidos, las oportunidades de crecimiento y el acceso a servicios básicos justifican el esfuerzo.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.