Una cubana residente en Estados Unidos ha desatado una ola de reacciones en TikTok tras publicar un video en el que lanza un fuerte mensaje a sus compatriotas que —según ella— no valoran las oportunidades del país que los acoge. “Ojalá yo tuviera la potestad de montarles en una balsa y virarlos para atrás”, dice con firmeza en el video que ya acumula cientos de comentarios de apoyo.

La mujer, identificada como @yilay493, explicó que grabó el video justo después de salir del hospital, donde fue atendida de emergencia por una bronquitis. “Me dieron mis medicamentos antes de irme, no me dejaron salir sin ellos”, relató, destacando la atención médica recibida en Estados Unidos. “Aquí te atienden como un ser humano, no como un perro”, añadió.

En su mensaje, Yilay criticó la actitud de algunos cubanos recién llegados que se quejan del sistema estadounidense mientras reciben ayudas. “Este país nos abre la puerta, nos da oportunidades, y aun así hay cubanos que todos los días se quejan. En Cuba eran vagos y vivían chupando de los familiares de aquí”, afirmó con evidente molestia.

El video, grabado desde el interior de su auto, muestra en pantalla la frase “Todos deberían regresar para Cuba”, un reflejo del tono directo y sin filtros de su mensaje. La cubana aseguró que lleva más de tres décadas viviendo en Estados Unidos y que no tiene nada que agradecerle al gobierno cubano: “Por culpa de ellos tuve que dejar a mi familia atrás. Aquí amo la libertad y la oportunidad de vivir con dignidad”.

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar. Decenas de usuarios respaldaron su discurso con frases como “Totalmente de acuerdo contigo”, “Dios bendiga a Estados Unidos” o “Al fin una cubana que dice la verdad”. Otros aprovecharon para compartir experiencias similares sobre la atención médica y el trabajo en el país. Sin embargo, también hubo quienes le pidieron no generalizar y recordaron que “no todos los cubanos viven de los de aquí”.

Pese a las críticas, el video de Yilay se ha viralizado en la comunidad cubana dentro y fuera de Estados Unidos, sumando apoyos de quienes comparten su visión de gratitud hacia el país norteamericano. Su mensaje, directo y sin adornos, ha reabierto el debate sobre la adaptación, el trabajo y el agradecimiento entre los emigrados cubanos.