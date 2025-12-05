Camionero cubano cuenta lo que le pasó cuando le paró ICE y alerta: "Si no fuera por esto me hubieran llevado detenido"

Un camionero cubano en Estados Unidos compartió un video en redes sociales para advertir a otros migrantes sobre la importancia de portar siempre sus documentos de residencia, después de haber sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en plena carretera interestatal 75.

“Caballero, buenos días. Es muy importante lo que me acaba de pasar ahora mismo. Venía por la 75 y hay operativos del ICE. Me pararon y lo primero que me pidieron fue esto…”, relató el cubano mientras mostraba su tarjeta de residencia.

El hombre explicó que, gracias a tener el documento consigo, pudo continuar su camino sin ser detenido.

“Menos mal que yo siempre, precavido, andaba con ella arriba, mi gente. Esto, la residencia, no puede faltar con ustedes. Porque si yo no hubiera llegado a tener esto hoy, me hubieran llevado detenido. No hubiera pasado nada porque soy residente, tengo papeles, pero hubiera pasado más rápido”, dijo.

El camionero aprovechó para hacer un llamado a otros cubanos y migrantes residentes en el país:

“Se los dejo ahí de forma informativa, y para que compartan el video y le llegue a más personas de la comunidad humana o de cualquier otra comunidad. Si tienes tu residencia y eres residente de Estados Unidos, llévala siempre contigo”.

Aunque no precisó en qué estado ocurrió exactamente la detención, la carretera interestatal 75 atraviesa varios estados con presencia de comunidades cubanas, entre ellos Florida y Georgia, donde ICE realiza con frecuencia controles migratorios.

El testimonio del camionero ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios agradecieron el aviso y compartieron experiencias similares con agentes migratorios.