Camionero cubano cuenta lo que le pasó cuando le paró ICE y alerta: "Si no fuera por esto me hubieran llevado detenido"

Un camionero cubano en Estados Unidos compartió un video en redes sociales para advertir a otros migrantes sobre la importancia de portar siempre sus documentos de residencia, después de haber sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en plena carretera interestatal 75.
“Caballero, buenos días. Es muy importante lo que me acaba de pasar ahora mismo. Venía por la 75 y hay operativos del ICE. Me pararon y lo primero que me pidieron fue esto…”, relató el cubano mientras mostraba su tarjeta de residencia.
El hombre explicó que, gracias a tener el documento consigo, pudo continuar su camino sin ser detenido.
“Menos mal que yo siempre, precavido, andaba con ella arriba, mi gente. Esto, la residencia, no puede faltar con ustedes. Porque si yo no hubiera llegado a tener esto hoy, me hubieran llevado detenido. No hubiera pasado nada porque soy residente, tengo papeles, pero hubiera pasado más rápido”, dijo.
El camionero aprovechó para hacer un llamado a otros cubanos y migrantes residentes en el país:
“Se los dejo ahí de forma informativa, y para que compartan el video y le llegue a más personas de la comunidad humana o de cualquier otra comunidad. Si tienes tu residencia y eres residente de Estados Unidos, llévala siempre contigo”.
Aunque no precisó en qué estado ocurrió exactamente la detención, la carretera interestatal 75 atraviesa varios estados con presencia de comunidades cubanas, entre ellos Florida y Georgia, donde ICE realiza con frecuencia controles migratorios.
El testimonio del camionero ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios agradecieron el aviso y compartieron experiencias similares con agentes migratorios.
Preguntas frecuentes sobre detenciones de ICE y documentos migratorios en EE. UU.
¿Por qué es importante portar siempre la tarjeta de residencia en EE. UU.?
Tener siempre a mano la tarjeta de residencia es crucial porque, en caso de ser detenido por ICE, puede evitar complicaciones legales y permitirle continuar su camino sin ser arrestado. El testimonio del camionero cubano destaca la importancia de este documento, especialmente durante los operativos migratorios en carreteras.
¿Qué medidas debe tomar un migrante al ser citado por ICE?
Es esencial acudir a todas las citas con ICE, ya que faltar a una de ellas puede acarrear consecuencias legales graves, incluyendo la posibilidad de una orden de deportación. Los testimonios de otros migrantes resaltan que asistir a las citas sin pánico y con la documentación adecuada es fundamental para evitar problemas mayores.
¿Cuáles son las consecuencias de no presentarse a una cita migratoria en Estados Unidos?
No presentarse a una cita migratoria puede llevar a un proceso de deportación. Las políticas migratorias actuales son estrictas y no asistir a una cita con ICE es considerado un error grave que usualmente resulta en una orden de deportación, afectando negativamente el estatus migratorio de la persona.
¿Qué deben hacer los migrantes ante las redadas de ICE en lugares públicos?
Es crucial que los migrantes se mantengan informados y preparados ante posibles redadas de ICE en lugares públicos. Deben portar siempre sus documentos legales y evitar situaciones que puedan llamar la atención de las autoridades migratorias. Además, es aconsejable buscar asistencia legal para entender mejor sus derechos y obligaciones.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.