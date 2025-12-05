Cubano cae en redada migratoria del DHS en Nueva Orleans

Un ciudadano cubano con graves antecedentes penales fue arrestado en Nueva Orleans por fuerzas del orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., durante la “Operación Catahoula Crunch”, que se inició esta semana en esa ciudad del estado de Luisiana.

La agencia federal identificó al detenido como Jorge Vierra Serrano en una publicación en la red social X, acompañada de un video del arresto, que encabezó con la frase: “Otro violador encerrado”.

En las imágenes, efectivos de agencias federales vestidos de civil conducen al cubano, esposado y con grilletes en los tobillos.

Según la información oficial, Vierra Serrano ha sido condenado por violación con uso de la fuerza y robo con allanamiento de morada en Luisiana. Tras su detención, está siendo procesado para ser deportado.

“Si usted es un extranjero ilegal delincuente, no importa de dónde sea: le enviaremos de regreso a su país”, fue la advertencia del DHS.

Las autoridades de Seguridad Nacional lanzaron este 3 de diciembre una ofensiva policial federal en Nueva Orleans, Luisiana, bajo el nombre “Operación Catahoula Crunch”.

Lo más leído hoy:

Un comunicado en el sitio web de la agencia afirmó que está dirigida a “inmigrantes ilegales criminales que deambulan libremente” por esa ciudad, y responsabilizó de ello a “las políticas de santuario que obligan a las autoridades locales a ignorar las órdenes de arresto y detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos”.

El DHS sostiene que esas restricciones a la cooperación entre fuerzas del orden locales y agencias federales favorecen que “asesinos queden en libertad” y que muchos otros estén por salir de prisión.

“Los objetivos de Catahoula Crunch incluyen delincuentes violentos que fueron liberados tras ser arrestados por allanamiento de morada, robo a mano armada, robo de auto y violación”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. “Es absurdo que estos monstruos hayan sido liberados de nuevo en las calles de Nueva Orleans para cometer más delitos y causar más víctimas”.

La víspera, la agencia difundió fichas de varios de los arrestados en el inicio de la operación, que presentó como “algunos de los peores inmigrantes ilegales criminales liberados nuevamente a las calles de Luisiana”.

Este jueves, continuó haciendo públicos casos de migrantes indocumentados que tienen condenas por delitos muy graves, como el cubano Vierra Serrano.

Su detención se produjo en momentos en que la administración Trump ha elevado la parada en su ofensiva contra la inmigración ilegal, que no sólo está enfocada en el arresto y expulsión de delincuentes extranjeros violentos, sino también apunta a personas en diversas fases de sus procesos migratorios, que no han cometido delitos.