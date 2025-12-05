“Un gesto puede cambiar una vida”: Familia cubana reparte comida a personas sin hogar en Nashville

Una familia cubana residente en Nashville, Tennessee, protagonizó un emotivo acto de solidaridad al repartir comida caliente y artículos básicos a personas sin hogar.
En un video emotivo, compartido en TikTok, la usuaria identificada como La cumillonaria cubana explicó que no era la primera vez que realizaban esta labor, pero que en esta ocasión quisieron grabar el momento para inspirar a otros.
"A veces no sabemos por dónde empezar, pero pequeños gestos pueden cambiar un día, un ánimo, incluso una vida", dice la narradora en el video, mientras muestra a sus hijas participando activamente en la entrega.
El gesto de la familia fue acompañado por un mensaje que resume su filosofía: "A veces, ayudar a los homeless no requiere grandes recursos... solo un gran corazón. La empatía también alimenta, también abriga. Cada gesto es una forma de recordarles que no están solos."
En las imágenes, se observa cómo las niñas entregan bolsas con alimentos, mantas y artículos de higiene a personas que viven en las calles, quienes responden con agradecimientos y bendiciones.
"Se siente muy, pero muy bien cuando todas esas personas te dicen Dios te bendiga", comenta la autora del video.
El mensaje, grabado sin artificios y desde la emoción, ha generado numerosas reacciones positivas entre cubanos dentro y fuera de Estados Unidos, destacando el valor de la solidaridad en tiempos de crisis y la importancia de educar a las nuevas generaciones en la empatía.
El gesto de esta familia cubana recuerda que ayudar no siempre requiere dinero, sino voluntad: una comida caliente, un abrigo o una sonrisa pueden ser la luz que alguien necesita para seguir adelante.
La solidaridad de los cubanos en Estados Unidos ha tomado diversas formas y escenarios.
En Miami, varios residentes cubanos se movilizaron para reunir alimentos, ropa y artículos de primera necesidad con el objetivo de ayudar a familias afectadas por el huracán Melissa.
La respuesta de la comunidad fue inmediata, demostrando una vez más su capacidad de organización y empatía frente a situaciones críticas.
En otro gesto significativo, una cubana en Estados Unidos logró adquirir una gran cantidad de alimentos por solo 60 dólares y decidió donarlos a personas necesitadas.
Su acción, difundida a través de las redes sociales, inspiró a otros a seguir su ejemplo, resaltando cómo el ingenio y el deseo de ayudar pueden tener un impacto real sin necesidad de grandes sumas de dinero.
Además, otro cubano radicado en EE.UU. envió ayuda a familias vulnerables en un pueblo de Holguín, incluyendo alimentos, medicinas y artículos de aseo.
Su iniciativa fue posible gracias a donaciones recolectadas entre amigos y conocidos, y representa una conexión emocional y tangible con quienes aún enfrentan carencias dentro de la isla.
