Venezuela asegura que vencerá a EE.UU. pese al despliegue militar en el Caribe

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, auguró este sábado una "gran victoria" frente a lo que calificó como "amenazas" de Estados Unidos, en referencia al despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, que Washington justifica como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.

De acuerdo con EFE, Cabello hizo la afirmación en un contexto de tensión política con Estados Unidos, mientras el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que ese despliegue no responde únicamente a operaciones antidrogas, sino que forma parte de un intento de propiciar un cambio de régimen en Venezuela.

La agencia EFE reportó que el funcionario venezolano enmarcó su pronóstico de “gran victoria” en esa lectura de amenazas externas, reforzando la narrativa oficial que presenta las acciones de Estados Unidos en el Caribe como un factor de presión sobre Caracas.

El argumento estadounidense, en cambio, se centra en el combate al narcotráfico como motivo principal del despliegue en la zona.

Desde septiembre de 2025, EE.UU. ha intensificado ataques a embarcaciones en el Caribe y Pacífico, alegando combatir el narcotráfico.

La ofensiva ha destruido 23 botes y causado 87 muertes, generando críticas por falta de evidencia y uso de fuerza militar.

La ofensiva comenzó el 2 de septiembre de 2025 y, desde entonces, se ha ido ampliando desde el Caribe hacia el Pacífico oriental con una secuencia de operativos cada vez más frecuentes y letales.

Washington la presenta como parte de la guerra contra el narcotráfico y el “narcoterrorismo”, mientras crecen las alarmas por el uso de fuerza militar en escenarios sin declaración de guerra y por la falta de pruebas públicas verificables sobre varios de los objetivos atacados.

Con episodios clave en septiembre, un salto de intensidad en octubre y nuevas acciones en noviembre y diciembre, el balance consolidado por diversos reportes sitúa la crisis en 23 botes destruidos y 87 muertos, con 22 operaciones reconocidas entre ambos teatros.

Más allá del conteo de botes hundidos y muertos, la campaña marca un punto de inflexión: una militarización abierta de la lucha antidrogas en alta mar, con impacto directo en la región y un costo humano que sigue subiendo.

Mientras la Casa Blanca refuerza su narrativa de “narcoterrorismo”, las preguntas incómodas se apilan: ¿bajo qué marco legal se ejecutan los ataques?, ¿qué reglas de enfrentamiento se aplican?, ¿Cuál puede ser la “salida” para Nicolás Maduro?, ¿Habrá una escalada militar?, ¿Cómo definirá el “éxito” el gobierno de Trump?