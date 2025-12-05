Régimen cubano niega vínculos con el narcotráfico y acusa a EE.UU. de crear “una amenaza” en el Caribe

Altos cargos del MININT junto al ministro de Justicia (c) en una conferencia de prensa en La Habana.

El gobierno cubano salió este jueves a rechazar cualquier relación con el narcotráfico, en una inusual conferencia de prensa que busca contener el impacto político de las explosivas revelaciones del exjefe de Inteligencia de Nicolás Maduro, Hugo “El Pollo” Carvajal, quien vinculó directamente a La Habana con la estrategia del Cártel de los Soles.

Además, las declaraciones oficiales llegan en un momento de fuerte tensión regional y de creciente presión militar estadounidense en el Caribe.

En la rueda de prensa, ofrecida en el Centro de Prensa Internacional, altos funcionarios del Ministerio del Interior (MININT) y del Ministerio de Justicia aseguraron que Cuba “no es un país productor ni de tránsito de drogas”, insistieron en la política de “tolerancia cero” del régimen y subrayaron que La Habana mantiene cooperación activa con Washington desde 2016 para enfrentar el tráfico de estupefacientes.

La agencia EFE, que cubrió el encuentro, reportó que los oficiales cubanos destacaron incluso el intercambio de información en tiempo real con los guardacostas estadounidenses.

Pero el mensaje no solo apuntó a defender la imagen internacional del gobierno. También fue un ataque directo contra Estados Unidos. El coronel Juan Carlos Poey, jefe del Órgano de Enfrentamiento Antidrogas del MININT, calificó el actual despliegue militar estadounidense en el Caribe, centrado en Venezuela, como “una seria amenaza a la seguridad y soberanía” de Cuba.

El fantasma de Carvajal sobre La Habana

La respuesta del régimen ocurre horas después de que se hiciera pública la carta de Carvajal enviada a Donald Trump desde una prisión federal en EE.UU., donde el exgeneral venezolano afirma que Cuba fue el “cerebro estratégico” que propuso a Hugo Chávez utilizar la cocaína como arma geopolítica contra Estados Unidos.

Lo más leído hoy:

Según su testimonio, revelado por The Dallas Express, agentes cubanos habrían ayudado a estructurar la red criminal que luego derivó en el Cártel de los Soles y en operaciones de narcotráfico coordinadas con grupos como las FARC, el ELN y Hezbollah.

Carvajal sostiene que Cuba no solo participó en la concepción de la estrategia, sino que proporcionó armas, documentos y cobertura de inteligencia para que estructuras criminales operaran desde territorio venezolano.

También afirma que la Isla infiltró espías en bases navales estadounidenses y que diplomáticos norteamericanos fueron sobornados para actuar como agentes dobles en favor de Caracas y La Habana.

El régimen cubano no mencionó la carta ni el nombre de Carvajal, pero el tono defensivo de la comparecencia revela el peso del escándalo.

En lo que va de año, según las propias cifras oficiales, se han asegurado más de dos toneladas de droga, al tiempo que crece el consumo interno, especialmente entre jóvenes, un fenómeno que las autoridades siguen tratando como un problema de “orden público”.