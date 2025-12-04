Explosiva carta de exjefe de Inteligencia de Maduro a Trump vincula a Cuba con el Cártel de Los Soles

De izquierda a derecha: Donald Trump, El Pollo Carvajal y Nicolás Maduro

“Escribo para expiar mis pecados contando toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años”, así ha iniciado Hugo Armando “El Pollo” Carvajal, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela, una carta de alto voltaje político enviada desde su celda en una prisión federal de norteamericana al presidente Trump.

En la misiva, revelada en exclusiva por The Dallas Express, el exgeneral no solo reafirma que el régimen de Nicolás Maduro opera como una organización narcoterrorista, sino que detalla el rol clave de Cuba en la concepción del Cártel de los Soles y otras estructuras delictivas regionales.

Carvajal, figura central de la maquinaria de seguridad del chavismo durante más de una década, fue extraditado desde España en 2023 y se declaró culpable en junio de 2025 ante una corte federal estadounidense por conspiración para el narcotráfico y apoyo a grupos terroristas.

La carta, según su abogado Robert Feitel, exfiscal del Departamento de Justicia, busca no solo colaborar con la justicia estadounidense, sino advertir sobre la magnitud del entramado criminal que, asegura, ha sido liderado y sostenido por los regímenes de Venezuela y Cuba.

Cuba: cerebro estratégico del Cártel de los Soles

Uno de los señalamientos más contundentes de Carvajal es el papel de Cuba en la génesis de la estrategia del narcotráfico con fines geopolíticos.

“Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década de 2000”, escribió.

Según el exjefe de inteligencia, fue La Habana quien propuso usar la cocaína como arma para debilitar a Estados Unidos, una política deliberada que fue ejecutada por el chavismo con el apoyo de las FARC, el ELN, Hezbollah y agentes de inteligencia cubanos.

El mayor general retirado asegura que la inteligencia cubana le mostró "sus redes dentro de sus bases navales en la Costa Este. Se jactaron de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos de ellos ahora políticos de carrera”.

Va incluso más allá y afirma que diplomáticos y agentes estadounidenses fueron sobornados para ayudar a los regímenes de Chávez y Maduro, operando como agentes dobles en favor de Cuba y Venezuela.

“Algunos siguen activos hasta la fecha”, advirtió.

El Cártel de los Soles: De Venezuela al Caribe con sello cubano

“El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cártel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos”, sentencia Carvajal.

La organización estaría dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos mandos del chavismo. Lo que hasta ahora era una acusación sostenida por agencias estadounidenses, Carvajal lo confirma desde dentro.

Asegura que no se trató de una colusión entre narcotraficantes tradicionales y un Estado corrupto, sino de una estrategia estatal ejecutada por el aparato de inteligencia y militar venezolano, con asesoramiento cubano.

Las drogas no “llegaron a sus ciudades por nuevas rutas” por azar: “fueron políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos”.

El apoyo de Cuba no habría sido únicamente logístico o formativo.

“El régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones terroristas para que operen libremente desde Venezuela”, indica el exgeneral.

Tren de Aragua: una banda paramilitar exportada

En otro pasaje de la carta, Carvajal relata cómo el chavismo diseñó y desplegó estructuras criminales internas como herramientas políticas.

“Estuve presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como el Tren de Aragua”, explicó.

Chávez habría dado la orden de reclutar a líderes delincuenciales, incluso desde las cárceles, para defender la revolución a cambio de impunidad.

Tras su muerte, Maduro intensificó esta estrategia, “exportando la criminalidad y el caos al extranjero” con el doble propósito de limpiar las estadísticas internas y atacar a los exiliados políticos.

Carvajal sostiene que tras la política de “fronteras abiertas” del gobierno Biden-Harris, el régimen aprovechó para infiltrar a estos grupos en territorio estadounidense.

“Ahora cuentan con personal obediente y armado en Estados Unidos”, afirma.

Espionaje, rusos y Smartmatic

La carta también detalla un complejo entramado de espionaje y guerra híbrida.

Carvajal revela que presenció la llegada de agentes de inteligencia rusos a Caracas con una propuesta para intervenir los cables submarinos que conectan a América del Sur con Estados Unidos, con el fin de espiar sus comunicaciones.

Aunque advirtió a Maduro que aquello traería consecuencias militares, asegura que fue ignorado.

En cuanto a la empresa Smartmatic, Carvajal sostiene que fue diseñada como una herramienta de manipulación electoral desde el inicio: “Lo sé porque puse al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral en su puesto, y él reportaba directamente a mí. El sistema Smartmatic puede ser alterado; esto es un hecho”.

Según dice, esta tecnología fue exportada, incluso a Estados Unidos, donde habría sido utilizada con fines políticos.

Una guerra no declarada

La carta se presenta como una pieza política y judicial al mismo tiempo.

Carvajal ofrece cooperación a las autoridades estadounidenses y se muestra dispuesto a declarar más detalles en informes clasificados.

El objetivo: reforzar las causas abiertas por narcotráfico y reconfigurar la política exterior de EE.UU. hacia Venezuela y Cuba.

“Pueblo de los Estados Unidos, no se equivoquen acerca de la amenaza que representa permitir que una organización narcoterrorista ande libremente por el Caribe”, advierte.

Añade que el régimen al que sirvió “no solo es hostil; está en guerra con ustedes, utilizando las drogas, las pandillas, el espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas”.

Reacciones e impacto político

La publicación de esta carta coincide con una nueva ofensiva militar estadounidense contra narcolanchas venezolanas y con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe.

Además, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que “el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo. Es una organización de transbordo que permite el tránsito de cocaína por Venezuela con destino a Estados Unidos”.

La misiva también se inscribe en un momento en que Donald Trump ha endurecido su postura contra Caracas.

Para Carvajal, “las políticas del presidente Trump contra el régimen criminal de Maduro no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza”.

La carta de Hugo “El Pollo” Carvajal a Donald Trump no solo confirma acusaciones sostenidas por años contra el chavismo, sino que introduce un nuevo nivel de implicación: la del régimen cubano como ideólogo y coordinador de una guerra no convencional contra Estados Unidos.

De corroborarse judicialmente, sus revelaciones podrían impactar en el futuro de las relaciones hemisféricas y reforzar la narrativa estadounidense de que Venezuela y Cuba ya no son solo adversarios políticos, sino actores activos de una red criminal internacional con objetivos estratégicos.