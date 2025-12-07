Toronto saca a Yariel Rodríguez del roster de 40 pese a su sólida temporada en 2025

Vídeos relacionados:

El pitcher ligamayorista cubano Yariel Rodríguez, de 28 años, fue removido del roster de 40 jugadores de los Toronto Blue Jays, según confirmó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.

La decisión sorprende, pues ocurre tras una campaña en la que el derecho firmó números sólidos y mostró capacidad para establecerse en MLB.

Rodríguez terminó la temporada 2025 con una efectividad de 3.08, un WAR de 1.4 y un total de 66 ponches en 73.0 innings, desempeñándose en diversos roles dentro del staff de pitcheo canadiense.

Un movimiento inesperado

A pesar del rendimiento positivo, los Blue Jays decidieron sacarlo del roster de 40, un movimiento que suele responder a ajustes administrativos, espacio para adquisiciones o decisiones estratégicas de la gerencia. La salida del roster no implica la ruptura del vínculo contractual: a Yariel aún le restan tres años de contrato con la organización.

¿Qué viene ahora para el derecho cubano?

Para reincorporarse al roster de 40 y asegurar un puesto en el equipo grande, Yariel tendrá que presentarse al Spring Training y competir nuevamente por un espacio. Su desempeño en la pretemporada será clave para determinar si los Blue Jays lo retienen, lo asignan a ligas menores o lo colocan en el mercado para un posible cambio.

Yariel Rodríguez, quien llegó a MLB tras destacarse en Japón -rompió con el contrato- y con la selección nacional cubana, sigue siendo considerado un brazo de alto potencial. Su salida del roster abre interrogantes sobre el plan de Toronto para 2026, pero también le da al lanzador la oportunidad de revalidar su talento y recuperar su lugar.