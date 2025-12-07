Toronto saca a Yariel Rodríguez del roster de 40 pese a su sólida temporada en 2025

Vídeos relacionados:
El pitcher ligamayorista cubano Yariel Rodríguez, de 28 años, fue removido del roster de 40 jugadores de los Toronto Blue Jays, según confirmó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.
La decisión sorprende, pues ocurre tras una campaña en la que el derecho firmó números sólidos y mostró capacidad para establecerse en MLB.
Rodríguez terminó la temporada 2025 con una efectividad de 3.08, un WAR de 1.4 y un total de 66 ponches en 73.0 innings, desempeñándose en diversos roles dentro del staff de pitcheo canadiense.
Un movimiento inesperado
A pesar del rendimiento positivo, los Blue Jays decidieron sacarlo del roster de 40, un movimiento que suele responder a ajustes administrativos, espacio para adquisiciones o decisiones estratégicas de la gerencia. La salida del roster no implica la ruptura del vínculo contractual: a Yariel aún le restan tres años de contrato con la organización.
¿Qué viene ahora para el derecho cubano?
Para reincorporarse al roster de 40 y asegurar un puesto en el equipo grande, Yariel tendrá que presentarse al Spring Training y competir nuevamente por un espacio. Su desempeño en la pretemporada será clave para determinar si los Blue Jays lo retienen, lo asignan a ligas menores o lo colocan en el mercado para un posible cambio.
Yariel Rodríguez, quien llegó a MLB tras destacarse en Japón -rompió con el contrato- y con la selección nacional cubana, sigue siendo considerado un brazo de alto potencial. Su salida del roster abre interrogantes sobre el plan de Toronto para 2026, pero también le da al lanzador la oportunidad de revalidar su talento y recuperar su lugar.
Preguntas frecuentes sobre Yariel Rodríguez y su situación en los Toronto Blue Jays
¿Por qué Yariel Rodríguez fue removido del roster de 40 de los Toronto Blue Jays?
Yariel Rodríguez fue removido del roster de 40 jugadores de los Toronto Blue Jays debido a ajustes administrativos o decisiones estratégicas de la gerencia, a pesar de su sólido desempeño en la temporada 2025. Este tipo de movimientos no necesariamente implican una ruptura contractual, ya que a Rodríguez aún le restan tres años de contrato con el equipo.
¿Cómo fue el desempeño de Yariel Rodríguez en la temporada 2025?
En la temporada 2025, Yariel Rodríguez tuvo un rendimiento destacado con una efectividad de 3.08, un WAR de 1.4 y 66 ponches en 73.0 innings. Se desempeñó en diferentes roles dentro del cuerpo de lanzadores de los Blue Jays, siendo una pieza clave en varias victorias del equipo.
¿Qué debe hacer Yariel Rodríguez para reincorporarse al roster de 40 de los Blue Jays?
Para reincorporarse al roster de 40, Yariel Rodríguez deberá presentarse al Spring Training y competir nuevamente por un espacio. Su desempeño durante la pretemporada será crucial para determinar si los Blue Jays lo retienen, lo asignan a ligas menores o lo colocan en el mercado para un posible cambio.
¿Cómo ha evolucionado la carrera de Yariel Rodríguez en MLB?
Yariel Rodríguez ha mostrado un crecimiento notable desde su llegada a MLB, destacándose por su mejora en la velocidad de su recta y su capacidad para manejar situaciones de presión. Su paso previo por la liga japonesa y con la selección nacional cubana le ha permitido adaptarse y consolidarse como un lanzador confiable en Grandes Ligas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.