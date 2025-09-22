Playoffs asegurados: los Blue Jays clasifican con Yariel Rodríguez como figura del bullpen

Vídeos relacionados:

Los Toronto Blue Jays se convirtieron este domingo en el primer equipo de la Liga Americana en asegurar su boleto a la postemporada 2025 de las Grandes Ligas, un logro al que ha contribuido de manera decisiva el cubano Yariel Rodríguez, convertido en una pieza fundamental del bullpen canadiense.

En la red social Facebook, el periodista Francys Romero destacó la actuación del plantel, en el cual el derecho camagüeyano ha ofrecido estabilidad en las entradas intermedias y finales, consolidándose como brazo confiable en situaciones de presión, un factor clave en la exitosa campaña del club.

El cubano exhibe dos juegos salvados, 3.03 de efectividad, 63 ponches y 1.15 de WHIP, de acuerdo con las estadísticas de ESPN. Sin dudas, su desempeño lo proyecta como uno de los nombres a seguir en octubre, cuando la exigencia aumenta y cada pitcheo puede definir una serie.

Toronto, una apuesta millonaria

La clasificación prematura confirma la solidez de una organización que en los últimos años realizó una de las mayores inversiones en MLB, con el quinto presupuesto más alto entre los 30 equipos. Ahora, los resultados comienzan a rendir frutos con un roster equilibrado entre estrellas establecidas y jóvenes en ascenso.

El reto de octubre

Los Blue Jays llegan a la postemporada con el desafío de revertir su historial reciente: en sus últimas tres apariciones cayeron en seis partidos consecutivos. Este 2025, con Rodríguez como factor clave desde el bullpen, la expectativa es que el equipo logre finalmente competir por el campeonato y romper la sequía.

