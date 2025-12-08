“Un pueblo entero detrás de un camión”: Cola multitudinaria en Alamar para comprar arroz

La precaria situación que padecen los cubanos se hizo latente en la cola multitudinaria en Alamar para comprar arroz.

“Un pueblo entero detrás de un camión”; “El hambre domina la sociedad... Toda esta multitud detrás de un camión para comprar arroz”, escribió en Facebook la activista Irma Lidia Broek.

En las imágenes se patenta la desesperación y la necesidad de los cubanos ante la escasez de alimentos: personas corriendo desesperadamente detrás de un camión.

Estas escenas son cada vez más comunes en el día a día de los cubanos.

A inicios de noviembre la venta de salchichas en una tienda de Santiago de Cuba terminó en un violento episodio de represión cuando agentes policiales lanzaron gas pimienta sobre madres con niños, en medio de una multitud desesperada por conseguir comida.

Ocurrió en una tienda de Micro 3, en el reparto El Salao, designada como único punto de venta en la zona para un lote de salchichas, y donde se congregaron centenares de personas, en momentos cuando en la urbe oriental y todo el país proliferan varios virus, entre ellos los del dengue y el chikungunya.