Madre cubana se explaya contra Díaz-Canel: "Nos estamos muriendo de hambre"

En medio del caos y la destrucción que dejó el huracán Melissa en el oriente de Cuba, una voz volvió a resonar con fuerza desde Santiago: la de Yurisleidis Remedios, una madre que denunció en redes sociales el abandono absoluto del gobierno ante la crisis humanitaria que atraviesan las provincias orientales.

"Nos estamos muriendo de hambre", dijo Remedios en un video publicado en Facebook, donde arremetió duramente contra Miguel Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, por su indiferencia frente al sufrimiento del pueblo.

"Tenemos un presidente de porquería, que no le importa si los niños o los ancianos se mueren de hambre. Aquí se está muriendo más gente que cuando la COVID", afirmó visiblemente indignada.

La mujer, residente en el barrio santiaguero de Altamira, denunció que tras el paso del ciclón -que dejó comunidades enteras anegadas y viviendas destruidas- no ha llegado ningún tipo de asistencia real de las autoridades.

Solo los artistas y los voluntarios locales intentan quienes socorrer a los damnificados, mientras el gobierno "se cruza de brazos".

"El caradura de presidente que tenemos se ha sentado con las manos cruzadas a mirar cómo los actores y cómo otros países hacen el papel que él no hace", dijo Yurisleidis.

"Lindo gesto el que los actores están haciendo en Holguín, llevándoles alimentos a todas esas personas que de verdad han quedado devastadas, sin casa, sin nada. De verdad que son unos héroes", precisó.

Hambre, enfermedades y morgues colapsadas

Remedios relató que en los hospitales de Santiago de Cuba "las morgues están colapsadas", con más de 60 muertos diarios por enfermedades agravadas por la falta de atención médica y las pésimas condiciones sanitarias.

"Son las diez, la una, las dos de la mañana, y están enterrando muertos directo del hospital para el cementerio. Aquí la gente se muere de hambre y enfermedad, y a Díaz-Canel no le interesa un carajo", criticó.

La mujer describió una situación desesperada debido a la falta de electricidad y de gas: familias cocinando con leña, niños asmáticos expuestos al humo, alimentos que se echan a perder por falta de refrigeración y donaciones internacionales cuyo paradero se desconoce.

"¿Dónde están las donaciones que se dieron para el oriente del país?", inquirió.

Según su testimonio, la distribución oficial se limitó a "una libra de pollo y una de picadillo por persona", productos que no alcanzan ni para un día. "Eso hay que comérselo el mismo día, porque al otro está podrido", lamentó.

"Necesitamos un presidente con dignidad"

Cansada de lo que considera una dirigencia ausente y privilegiada, Remedios lanzó un mensaje directo al mandatario cubano:

"Manda comida para Santiago, manda gas. Y no tengas esa cara tan dura, no te eches los dólares en el bolsillo. A usted no le interesa nada, usted vive una vida de privilegio, de rey, mientras tu pueblo cada día es más pobre, tu pueblo se hunde en la miseria".

La mujer incluso comparó la gestión de Díaz-Canel con la del presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien definió como un líder con "dignidad y preocupación por su pueblo".

"Necesitamos a alguien como Bukele, no a un presidente que no se respeta ni a sí mismo", afirmó.

Una voz recurrente contra la miseria

No es la primera vez que esta madre de trillizos enfrenta públicamente al régimen.

En 2022, su caso se hizo viral cuando denunció que debía cocinar con leña por la falta de gas licuado, pese a sus problemas de salud y a vivir con tres niños pequeños.

"Resistiendo, esta miseria es continuidad", escribió entonces, publicando fotos de su improvisado fogón en los bajos de su edificio.

Tras semanas de reclamos, las autoridades le entregaron un cilindro de gas y un colchón en mal estado, lo que consideró una burla.

En aquel momento, declaró que se retiraba de las redes por las represalias y los insultos que recibió, al ser acusada de "malagradecida" y "contrarrevolucionaria".

"Yo no soy gusana ni opositora, solo una madre pidiendo gas para cocinar a mis hijos", aclaró.

Hoy, su voz vuelve a alzarse -con más rabia y desesperación- ante una crisis que el gobierno no parece tener capacidad ni voluntad de atender.

En Santiago de Cuba, como en otras provincias del oriente, el huracán Melissa dejó a cientos de familias sin techo ni pertenencias, y aunque muchas lograron sobrevivir, las pérdidas materiales son devastadoras.

Sin recursos, sin salarios dignos y con un Estado ausente, los damnificados enfrentan el desastre prácticamente solos.

"Queremos libertad, queremos un país mejor. No queremos seguir muriéndonos de hambre", concluyó Yurisleidis Remedios en su video, convertido en símbolo del hartazgo de un pueblo que ya no teme hablar.