Cuba se hunde en prácticas extremas: Caza de aves, gatos e iguanas para sobrevivir

Vídeos relacionados:

El hambre en Cuba ha alcanzado un punto de deterioro moral y social donde la supervivencia se impone sobre los valores: cada día, más familias recurren a la caza de animales silvestres o domésticos para poder comer.

Según un reciente informe del Food Monitor Program (FMP), organización independiente de monitoreo alimentario, la escasez crónica de proteínas ha llevado a los cubanos a prácticas impensables años atrás: caza furtiva de aves, captura y venta de gatos, consumo de iguanas e incluso pesca con químicos tóxicos en ríos.

FMP advierte que el hambre no solo vacía los estómagos, sino que “corroe los valores que sostienen a una sociedad”.

La crisis alimentaria cubana, que se agrava con la inflación, la falta de producción agrícola y la desorganización institucional, ha empujado a comunidades enteras a un límite de supervivencia.

En muchas zonas rurales y urbanas, la comida se consigue “como sea”, sin importar los riesgos sanitarios o ecológicos.

Para el FMP, esta degradación no responde solo al hambre, sino a “un largo proceso de colapso institucional” tras décadas de control estatal que sofocaron la iniciativa privada y la producción de alimentos.

Lo más leído hoy:

En el oriente del país, el informe documenta la caza del pitirre abejero, un ave migratoria cuya carne se vende en el mercado negro a unos 400 pesos la libra, equivalente al 20% del salario mínimo.

Aunque es una especie protegida, su captura se ha convertido en recurso de subsistencia para familias desesperadas, afectando gravemente los ecosistemas locales.

La organización alerta que el pitirre cumple un papel esencial en el control de insectos y su caza masiva altera el equilibrio ambiental.

El estudio también recoge testimonios sobre la venta de carne de gato, una práctica que resurge tres décadas después del llamado “Período Especial”.

En provincias como Guantánamo, se ofrece abiertamente en redes sociales como Revolico y Facebook.

La carne se consume por necesidad, pero también por creencias populares que le atribuyen propiedades curativas.

Las asociaciones protectoras de animales denuncian que los gatos son cazados, robados y sacrificados sin control sanitario, pese a la vigencia del Decreto-Ley 31/2021 sobre Bienestar Animal, que el régimen no aplica de forma efectiva.

En zonas costeras, la iguana cubana, especie endémica clasificada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se ha convertido en fuente de alimento.

La crisis ha normalizado su caza para sopas y guisos, acelerando el declive de la especie.

La falta de conciencia ambiental y la expansión agrícola hacia sus hábitats naturales agravan el problema.

Otra práctica señalada por el FMP es la pesca con químicos para capturar camarones de río. En algunos poblados, se utilizan insecticidas como cipermetrina o permetrina, que envenenan el agua y provocan la muerte masiva de peces, cangrejos y microfauna.

Lo que parece una solución inmediata para obtener proteína destruye ecosistemas enteros y deja a las comunidades expuestas a contaminación y enfermedades.

Food Monitor Program advierte que estos ejemplos representan solo una parte del deterioro visible en Cuba.

Cada día se registran nuevos casos de personas que cazan o consumen cualquier animal que encuentren, impulsadas por la necesidad extrema.

Lo que emerge, concluye el informe, es una “moral de la escasez”, donde el hambre redefine las normas sociales y convierte la desesperación en justificación.

El dilema para el país, señala la organización, no es reprimir estas conductas, sino reconstruir las condiciones materiales y éticas que las vuelvan innecesarias.

Mientras el régimen continúa sin ofrecer soluciones estructurales ni incentivos productivos, Cuba se hunde en una espiral de pobreza, depredación ambiental y pérdida de valores.