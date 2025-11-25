Entre la miseria y la enfermedad: Un hombre fallece frente a todos en Centro Habana

Un hombre murió en plena vía pública en Centro Habana, a pocos metros del Parque de la Fraternidad, y su cuerpo permaneció durante horas a la vista de transeúntes y policías, sin que fuera cubierto ni retirado por las autoridades.

El hecho fue grabado por testigos y difundido en redes sociales, donde ha generado indignación y tristeza entre miles de cubanos que lo ven como una muestra más del abandono generalizado que sufre el país.

El video que inmortaliza la tragedia fue difundido inicialmente por el opositor y exprisionero político cubano José Daniel Ferrer y, en pocas horas, se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se escucha a un testigo resumir la supuesta causa de la muerte con una frase que lo dice todo: “el hambre, el virus y la cosa”....

No hay diagnóstico médico confirmado, pero sí una certeza compartida: ese hombre era una víctima más del deterioro social, sanitario y económico que arrastra a millones en Cuba.

En las imágenes se observa al hombre, visiblemente delgado y con aspecto deteriorado, sentado junto a un soportal.

Lleva una mascarilla bajada y viste una camiseta con la imagen del Che Guevara. A su alrededor, decenas de personas observan la escena.

En las última horas el video fue compartido -entre otros- por el periodista Mario Vallejo, quien denunció la indiferencia con la que fue tratado el suceso:

“Centro Habana, Cuba. Un hombre dice ‘me siento mal’, alguien le ofrece asiento… y ahí mismo muere. En plena calle. A la vista de todos. Bajo un sol que cae como plomo sobre un país sin pulso. Lo peor no es la muerte. Lo peor es la indiferencia.”

Vallejo criticó que el cuerpo permaneciera expuesto durante horas sin atención médica, sin cobertura y sin ningún signo de respeto por parte de las autoridades. La Policía, según se observa, permanece en el lugar sin intervenir de manera efectiva.

La escena refleja no solo el colapso del sistema sanitario, sino también el deterioro social. La muerte, lejos de provocar conmoción, parece haberse convertido en un hecho cotidiano frente al cual predomina la resignación.

El periodista lo resumió con crudeza:

“La Policía hablando como si frente a ellos hubiera un perro muerto, no un cubano que hasta ayer respiraba, sufría, aguantaba. [...] En Cuba ya no se pregunta de qué murió alguien. Se pregunta cuánto demorarán en recogerlo.”

El símbolo dentro del símbolo

El cuerpo sin vida, la camiseta con el rostro del Che, la mascarilla bajada, la extrema delgadez... Todo en la imagen comunica decadencia y abandono.

Es una imagen que resume el estado actual de Cuba: promesas ideológicas contrastadas con una realidad donde ni los vivos ni los muertos reciben atención digna.

Hasta ahora, no se ha confirmado la identidad del fallecido ni las causas exactas del deceso.

Lo que sí está claro es que no se trata de un caso aislado, sino de un reflejo de una crisis profunda, en la que convergen la pobreza, la desnutrición, la falta de medicamentos y la ausencia de un sistema de protección social.

“Así funciona un Estado fallido: abandona a los vivos y también a los muertos. [...] Es un país entero en estado de abandono”, concluyó Vallejo en su publicación.

El suceso ha conmovido a muchos cubanos que ven en este hecho un recordatorio de hasta qué punto se ha normalizado la precariedad.

La muerte de este cubano, anónima y sin asistencia, se convierte así en un nuevo símbolo de la crisis humanitaria que vive la isla, donde la vida se desvaloriza cada día más y la muerte ya no conmueve: solo confirma el desastre.