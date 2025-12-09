Los CDC advierten a estadounidenses que viajan a Cuba y a otros tres países sobre brote de chikungunya

Fumigador en una calle de La Habana (Imagen de referencia)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han emitido un aviso de viaje de nivel 2 advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses que planean visitar Cuba, Bangladesh, Sri Lanka y la provincia de Guangdong, en China, sobre el brote activo de chikungunya, una enfermedad viral transmitida por mosquitos que no tiene cura ni tratamiento específico.

“Los viajeros estadounidenses deben tomar precauciones mejoradas”, señalaron las autoridades sanitarias en un comunicado el pasado 5 de diciembre.

El chikungunya, presente en más de 100 países, circula sobre todo en regiones tropicales y subtropicales. Sin embargo, la disponibilidad y calidad de la vigilancia epidemiológica varía entre países, por lo que no siempre se tiene información completa.

Recomendaciones clave de los CDC

Los CDC priorizan alertas que afectan directamente a viajeros estadounidenses, y consideran factores como:

-Confirmación de casos por laboratorio.

-Comparación con niveles históricos.

-Temporada de mosquitos.

-Incremento de casos entre viajeros estadounidenses.

-Tamaño y extensión del brote.

-Aparición en zonas previamente libres del virus.

-Volumen de viajeros estadounidenses al destino.

El objetivo es permitir que los viajeros tomen decisiones informadas sobre su riesgo de exposición al virus chikungunya.

Esta advertencia cobra especial relevancia en un contexto donde múltiples enfermedades infecciosas transmitidas por vectores están expandiéndose por el Caribe y el sudeste asiático, generando alarma entre epidemiólogos internacionales y autoridades migratorias.

¿Qué es el chikungunya y por qué preocupa?

El virus chikungunya, cuyo nombre proviene de una palabra de la lengua makonde que significa "doblarse por el dolor", causa principalmente fiebre repentina y dolor articular severo, aunque también puede generar cefalea, sarpullido, fatiga extrema y, en algunos casos, complicaciones más graves.

Los síntomas suelen aparecer de 3 a 7 días después de la picadura de un mosquito infectado, típicamente del género Aedes aegypti o Aedes albopictus. La mayoría de las personas se recupera en una semana, pero en casos más severos el dolor articular puede prolongarse meses o incluso años.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que “algunos pacientes pueden requerir hospitalización por riesgo de daño orgánico y muerte”.

Entre enero y septiembre de 2025, la OMS contabilizó 445,000 casos sospechosos y confirmados de chikungunya y 155 muertes en el mundo.

Cuba: El foco que preocupa a Estados Unidos

El brote actual en Cuba ha generado especial inquietud por su rápida expansión y por las condiciones que lo favorecen.

La doctora María Eugenia Toledo Romaní, investigadora del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), reconoció recientemente que Cuba atraviesa su primera gran epidemia de chikungunya, algo sin precedentes en el país.

“No se puede determinar cuándo terminará la ola epidémica”, declaró en la televisión nacional, advirtiendo además que la población es altamente susceptible al virus por no haber tenido contacto previo con él.

Una crisis sanitaria multidimensional

Cuba no solo enfrenta un brote de chikungunya.

El país está inmerso en una crisis sanitaria con presencia simultánea de dengue y fiebre de Oropouche, esta última una enfermedad emergente también transmitida por mosquitos y otros insectos hematófagos.

Según datos oficiales, 33 personas han muerto en 2025 por enfermedades transmitidas por mosquitos, 21 de ellas por chikungunya.

Organizaciones independientes, como el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), elevan esa cifra a 87 fallecimientos, con afectaciones reportadas en varias provincias.

El deterioro del sistema de salud pública, la escasez de insecticidas, las campañas de fumigación interrumpidas y la falta de medicamentos básicos agravan aún más la situación.

“La presencia simultánea de varias enfermedades transmitidas por mosquitos ha encendido señales de alarma”, advirtió el médico cubano Luis Felipe Felipe, residente en Florida, quien incluso ha sugerido considerar la suspensión temporal de vuelos hacia Cuba como medida preventiva.

Reacción internacional: de La Habana a Washington

La embajada de Estados Unidos en Cuba emitió ya en septiembre una advertencia sanitaria a sus ciudadanos, pidiendo precaución extrema al viajar a la isla.

Los CDC reforzaron esa posición con su aviso reciente, recomendando, además, la vacunación contra el chikungunya para quienes planeen visitar las zonas afectadas.

Otros países también han respondido. Rusia instó a sus ciudadanos a cubrirse la piel, evitar zonas húmedas y usar repelente.

Canadá lanzó una alerta similar y México recomendó contratar seguros médicos antes de viajar a la isla.

Estas advertencias reflejan un temor común: la exportación del virus a países donde el mosquito vector ya está presente y donde las condiciones climáticas favorecen su reproducción.

¿Qué recomiendan los CDC?

En su comunicado del 5 de diciembre, los CDC destacan que los viajeros deben estar informados sobre los brotes activos para tomar decisiones adecuadas, especialmente si pertenecen a grupos vulnerables como mujeres embarazadas.

Entre las recomendaciones clave están:

-Vacunarse antes del viaje si se visita una zona con brote activo.

-Usar ropa que cubra brazos y piernas.

-Aplicar repelente de insectos varias veces al día.

-Evitar zonas con agua estancada o vegetación espesa.

-Consultar fuentes oficiales antes, durante y después del viaje.

-Buscar atención médica inmediata si se presentan síntomas tras regresar.

El objetivo, según los CDC, es “proteger a los viajeros estadounidenses y minimizar el riesgo de transmisión”.

La amenaza en casa: ¿Puede llegar a Estados Unidos?

Aunque no se ha registrado ningún caso de chikungunya adquirido localmente en EE. UU. desde 2019, el alto volumen de viajeros entre Cuba y Florida, combinado con los efectos del cambio climático en la proliferación del Aedes aegypti, mantiene en vilo a los epidemiólogos.

“Estamos ante un escenario en el que un solo caso importado podría reactivar la transmisión local”, explican expertos en enfermedades tropicales. De ahí la importancia de la vigilancia, la vacunación y las campañas de prevención.

Conclusión: viajar informados, actuar con precaución

Viajar a Cuba en este momento no es imposible, pero sí requiere una preparación sanitaria rigurosa.

La propagación del chikungunya, sumada a la crisis estructural del sistema de salud en la isla, configura un entorno de alto riesgo, especialmente para personas con condiciones médicas preexistentes o sin acceso a atención médica inmediata.

Como recordó el médico Luis Felipe Felipe:

“Los visitantes corren un alto riesgo de contagio, en especial aquellos que desconocen la magnitud del brote y no toman precauciones adecuadas”.