Qué es una “tormenta inmunológica” y cómo puede afectar a los cubanos ante el brote de chikungunya

El médico cubano Lázaro Elieser Leyva García, especialista en Medicina Interna y residente en España, advirtió sobre los riesgos de una “tormenta inmunológica” en el contexto del aumento de casos de chikungunya en Cuba.

En una publicación reciente en Facebook, donde firma como Lázaro E. Libre, el galeno explicó que no se trata de alarmismo, sino de divulgar información científica de forma sencilla para que la población comprenda la magnitud del problema y adopte medidas preventivas.

Captura Facebook / Lázaro E. Libre

El especialista recordó que el chikungunya es un virus de ARN, capaz de mutar y adaptarse, como ocurrió con la mutación E1-A226V que provocó un brote masivo años atrás en el territorio francés de La Reunión, en el océano Índico.

Según su análisis, la situación actual en Cuba es compleja porque el chikungunya coexiste con el dengue, el zika y otras infecciones virales febriles, lo que incrementa el riesgo de coinfección en un mismo individuo.

Cuando el cuerpo enfrenta múltiples infecciones virales seguidas o simultáneas, advirtió, el sistema inmunitario puede reaccionar de forma exagerada y liberar una gran cantidad de citocinas inflamatorias.

Ese fenómeno, conocido médicamente como “tormenta de citocinas” o “tormenta inmunológica”, puede provocar una inflamación descontrolada, daño en tejidos y órganos, e incluso la muerte en los casos más graves.

El médico señaló que confiar únicamente en la inmunidad natural no basta, porque los virus ARN mutan con rapidez y pueden evadir las defensas adquiridas.

Por ello insistió en que la prevención, el control del mosquito y la vigilancia epidemiológica son claves para evitar un escenario sanitario más severo en la Isla.

“Prevenir no es temer: es entender. Y entender es cuidar”, escribió el profesional, quien pidió a las autoridades cubanas “pensar con visión larga” y no limitarse a respuestas tardías cuando los brotes ya están en marcha.

Su llamado llega en medio de un contexto de aumento de enfermedades transmitidas por vectores, escasez de insecticidas y deterioro del sistema de salud pública en Cuba, donde los reportes oficiales tienden a minimizar la magnitud real de las infecciones.

Expertos internacionales han confirmado que las tormentas inmunológicas son fenómenos clínicos documentados, observados en casos graves de infecciones como el COVID-19 o el dengue, por lo que la advertencia del doctor Leyva García tiene fundamento científico.

El médico concluyó que informar y anticipar son pasos esenciales para proteger la salud del pueblo cubano frente a un escenario que, de no atenderse, podría volverse mucho más complejo.

En publicaciones recientes, el médico cubano advirtió sobre la gravedad de los casos de chikungunya, ilustrando la situación con el testimonio de una paciente que sufrió síntomas severos durante más de una semana.

La experiencia expuesta puso en evidencia la falta de atención médica oportuna y la escasez de medicamentos básicos, lo que agrava los cuadros clínicos en un sistema de salud que no responde con eficacia.

El propio galeno ha pedido ayuda sanitaria internacional, al considerar que las condiciones actuales del sistema de salud cubano no permiten enfrentar adecuadamente una emergencia epidemiológica de gran escala.

En su análisis, argumenta que el colapso del sistema público, la falta de insecticidas y la debilidad institucional exigen una respuesta más allá de las fronteras nacionales.

Ya en el transcurso del año, había desmontado el mito de la potencia médica cubana, señalando las carencias estructurales del sistema sanitario, el éxodo de profesionales y la precariedad en la atención primaria.

En sus argumentos, destaca la desconexión entre la narrativa oficial y la realidad que enfrentan los ciudadanos en centros de salud deteriorados y mal equipados.