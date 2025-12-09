Rosa María Payá recibe las Llaves de la Ciudad de Miami y dedica el honor a la lucha por la libertad de Cuba

Vídeos relacionados:
La reconocida activista cubana Rosa María Payá recibió este lunes las Llaves de la Ciudad de Miami, un reconocimiento otorgado por el alcalde Francis Suárez durante una ceremonia oficial en la que participaron comisionados, líderes comunitarios y miembros del exilio de la isla.
En una publicación en Facebook, Payá, hija del legendario opositor Oswaldo Payá, expresó: es “un honor que me llena de gratitud y responsabilidad”.
Asimismo, agradeció particularmente a sus seres queridos —“esos que rara vez salen en la foto, pero son indispensables”— por sostenerla emocionalmente a lo largo de su activismo, y extendió su gratitud al gobierno local: “Gracias, City of Miami Government, por abrir caminos y acompañarnos en la defensa de la libertad. Este honor lo comparto con todos ustedes”.
La distinción resalta su trayectoria en defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad del pueblo cubano, así como su liderazgo en la plataforma Cuba Decide.
Un llamado a la movilización por los derechos humanos
Durante el acto, Payá convocó a una movilización global el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, para protestar frente a embajadas y consulados del régimen cubano. “Necesitamos empujar juntos. Demostrémosle al mundo que estamos listos para recuperar nuestra libertad”, instó en palabras citadas por Martí Noticias.
“Recibo este reconocimiento como reconocimiento de la lucha del pueblo cubano, que hoy vive una catástrofe humanitaria totalmente provocada por una dictadura que lleva ya 66 años”, afirmó durante su discurso.
Al entregar el premio, el alcalde Suárez elogió la labor de la activista y advirtió sobre la expansión del comunismo en la región y su impacto político. “No solo se trata de la libertad de Cuba, que es un tema central para nuestra comunidad, sino de rechazar el engaño del comunismo y defender los valores que sostienen esta ciudad: el capitalismo, la libertad y la democracia”, señaló Martí Noticias.
La misión de Payá: democracia mediante vías institucionales
Suárez destacó que el trabajo de Payá representa uno de los mayores retos para cualquier liderazgo moderno: intentar transformar un país utilizando mecanismos democráticos en un contexto autoritario. “Sin su trabajo, este movimiento no tendría sentido”, afirmó.
Para el exilio cubano, la entrega de las Llaves de la Ciudad tiene un profundo valor simbólico. Miami ha sido por décadas (es) un refugio para quienes huyen de la represión en la isla y un epicentro de la actividad política y cívica en favor de la libertad de Cuba.
Una figura en ascenso internacional
Vale recordar que este año, Rosa María Payá asumió como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convirtiéndose en la primera opositora cubana en ocupar un cargo dentro del organismo, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Su rol amplifica su influencia en el debate hemisférico sobre democracia y derechos humanos.
Preguntas frecuentes sobre Rosa María Payá y su activismo por la libertad en Cuba
¿Por qué Rosa María Payá recibió las Llaves de la Ciudad de Miami?
Rosa María Payá recibió las Llaves de la Ciudad de Miami como reconocimiento a su trayectoria en defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad del pueblo cubano. Este honor fue otorgado por el alcalde Francis Suárez, destacando su liderazgo en la plataforma Cuba Decide y su contribución a la movilización por los derechos humanos.
¿Cuál es la misión de Rosa María Payá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?
La misión de Rosa María Payá en la CIDH es supervisar la situación de los derechos humanos en los 35 Estados miembros de la OEA, emitir informes, atender casos de violaciones de derechos humanos y promover la observancia de estos derechos. Su rol es crucial para dar visibilidad a las violaciones en Cuba y presionar por cambios democráticos.
¿Cómo ha contribuido Rosa María Payá a la lucha por la democracia en Cuba?
Rosa María Payá ha contribuido a la lucha por la democracia en Cuba a través de la plataforma Cuba Decide, promoviendo un plebiscito vinculante para que los ciudadanos cubanos puedan elegir su sistema político. Ha denunciado violaciones sistemáticas de derechos humanos y ha abogado por una transición pacífica hacia la democracia.
¿Qué significado tiene para el exilio cubano la entrega de las Llaves de la Ciudad a Rosa María Payá?
Para el exilio cubano, la entrega de las Llaves de la Ciudad a Rosa María Payá tiene un valor simbólico profundo, ya que Miami es un refugio para quienes huyen de la represión en Cuba y un epicentro de la actividad política en favor de la libertad de la isla. Este reconocimiento simboliza la lucha continua por la libertad de Cuba.
