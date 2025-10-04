Rosa María Payá reacciona a decisión de José Daniel Ferrer de exiliarse

Vídeos relacionados:

La activista cubana Rosa María Payá expresó su respaldo a José Daniel Ferrer tras conocerse su decisión de salir al exilio.

En un mensaje publicado en X, afirmó que Ferrer ha entregado su vida a la libertad de Cuba y que en las mazmorras castristas quieren matarlo con torturas inhumanas.

"Salvarse es un acto de resistencia, es defender la dignidad de todo un pueblo. José no se rinde y nosotros lo acompañaremos siempre", subrayó.

El pronunciamiento ocurre mientras crecen las denuncias sobre las condiciones infrahumanas en que se encuentra el líder opositor y coordinador general de la UNPACU.

Desde su página de Facebook, la plataforma Cuba Decide lanzó una alerta urgente en la que acusa al régimen cubano de someter a Ferrer a torturas y tratos crueles en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

"Exigimos su libertad inmediata", reclamó la organización, basándose en un manuscrito del propio Ferrer que describe la prisión como "un campo de concentración al estilo nazi".

Captura de Facebook / CubaDecide

En la carta, fechada el 10 de septiembre de 2025 y difundida por su familia, Ferrer confirmó que aceptó salir al exilio para proteger a su esposa e hijos, tras años de golpizas, amenazas y persecución.

Aunque calificó la decisión como dolorosa, la presentó como una estrategia de resistencia, no como una rendición. El opositor denunció además presiones para manipular su imagen y utilizar su salida del país para desacreditar la lucha por la libertad de Cuba.

Las reacciones no se hicieron esperar.

Activistas como Carolina Barrero consideraron el exilio "un nuevo terreno de batalla" para Ferrer, mientras el cineasta Lilo Vilaplana le dio la bienvenida con un "Usted lo ha dado todo por una Cuba libre".

Desde el Observatorio de Derechos Humanos en Cuba, Yaxys D. Cires resaltó su "lucha por la libertad y la democracia" y pidió la liberación de todos los presos políticos.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar lo calificó de "símbolo indiscutible de resistencia" forzado al exilio y criticó al régimen como "cruel y cobarde", llamando al "mundo libre" a no ser indiferente.

En redes sociales, ciudadanos expresaron tanto apoyo como frustración.

Algunos respaldaron la decisión de Ferrer como una medida para proteger su vida y la de su familia, reconociendo el alto costo personal que ha pagado. Otros lamentaron que un opositor con su trayectoria haya sido empujado al exilio por un sistema represivo que persiste sin cambios.

Con esta salida, José Daniel Ferrer reafirma su compromiso con la lucha por la libertad de Cuba, aunque ahora desde fuera del país, dejando claro que su exilio no significa abandonar su causa.

Preguntas frecuentes sobre el exilio de José Daniel Ferrer y la situación de derechos humanos en Cuba