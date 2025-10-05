Rosa María Payá recibe en México premio de Derechos Humanos

La activista cubana Rosa María Payá, directora de la plataforma Cuba Decide y recientemente incorporada como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recibió este viernes el Premio de Derechos Humanos 2025 otorgado por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).

El reconocimiento fue entregado durante el Foro América Libre, celebrado en Ciudad de México, en honor a su "compromiso con la libertad y su liderazgo en causas cívicas internacionales", según informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que celebró el galardón como "un estímulo para seguir trabajando por una Cuba libre, justa y próspera".

Al recibir el premio, representado por una escultura del Árbol de la Vida, Payá dedicó el homenaje "a los cubanos que hoy, desde la Isla, arriesgan su vida y su libertad por la democracia", así como a los más de mil presos políticos que permanecen en las cárceles del régimen cubano.

"Estoy conmovida de recibir un galardón que se le ha dado ya en dos ocasiones anteriores a dos de mis referentes personales", afirmó la activista, en referencia a María Corina Machado y Rolando Álvarez, líderes opositores de Venezuela y Nicaragua, respectivamente.

Durante su participación en el foro, Payá reiteró que "los cubanos estamos preparados para un cambio hacia la democracia" y que desde la sociedad civil existe la capacidad de liderar un proceso de transición política.

Además, denunció los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen cubano, tanto dentro como fuera de la Isla, especialmente en Venezuela, donde dijo que La Habana ha operado con impunidad.

Lo más leído hoy:

"La libertad de Venezuela está cerca, y eso puede convertirse en un elemento detonante para el cambio en Cuba, como parte de un efecto dominó", declaró.

La líder opositora también alertó sobre las consecuencias de haber permitido al régimen cubano extender sus redes de influencia en América Latina: “Estamos viviendo las consecuencias de haber dejado por más de seis décadas al pulpo autoritario que vive en La Habana operar y conectarse con el narcotráfico y con estructuras políticas que buscan perpetuarse en el poder”.

Payá fue elegida como comisionada de la CIDH en junio de este año, luego de ser nominada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En ese momento, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, la describió como “una defensora de la democracia, respetada internacionalmente, líder de derechos humanos y experta en política latinoamericana”.