Rosa María Payá: “Los cubanos saben que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura”

La opositora cubana Rosa María Payá protagonizó este sábado en Miami uno de los momentos más emotivos durante el lanzamiento de la Fundación Cubana Anticomunista (FCA), liderada por Alex Otaola.
“Estamos viviendo un momento crucial en la historia del mundo”, afirmó Payá, al denunciar la represión, el hambre y el éxodo que afectan a millones de personas en regímenes autoritarios.
Recordó que hace semanas no se sabe nada sobre el opositor José Daniel Ferrer y señaló que la lucha por la libertad en Cuba continúa, pese al silencio mediático y la persecución que sufren activistas y opositores en la isla.
“El pueblo cubano sabe que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura”, subrayó.
En su intervención destacó el coraje de los cubanos que se manifiestan dentro del país y luchan por un cambio hacia la democracia. “No ha pasado un solo día sin que alguien grite libertad en Cuba”, expresó con firmeza.
Payá llamó a no olvidar que los cubanos, tras más de seis décadas de dictadura, siguen enfrentándose al régimen porque: “No renuncian a la idea de ser libres y se están dejando la vida en ello”.
Su intervención fue recibida con una ovación y reforzó el tono de resistencia del evento de inauguración de la Fundación Cubana Anticomunista.
Preguntas frecuentes sobre la situación en Cuba y el activismo de Rosa María Payá
¿Cuál es el objetivo principal de la Fundación Cubana Anticomunista?
La Fundación Cubana Anticomunista (FCA) busca enfrentar la expansión del comunismo y consolidar un movimiento político internacional. Fue presentada en Miami por el activista Alex Otaola, con la participación de figuras como Rosa María Payá, quien enfatizó la necesidad de luchar contra la dictadura en Cuba para superar la crisis en el país.
¿Qué posición tiene Rosa María Payá sobre la situación política en Cuba?
Rosa María Payá sostiene que la única forma de salir de la crisis en Cuba es salir de la dictadura. Critica el régimen autoritario que lleva más de seis décadas en el poder y destaca el coraje de los cubanos que luchan por la democracia, a pesar de la represión y el silencio mediático.
¿Cómo ha sido el papel de Rosa María Payá en la defensa de los derechos humanos?
Rosa María Payá ha sido una defensora activa de los derechos humanos y la democracia, tanto en Cuba como en el ámbito internacional. Como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aboga por una transición democrática en Cuba y denuncia las violaciones de derechos humanos en la isla.
¿Cuál es la situación actual del opositor cubano José Daniel Ferrer?
José Daniel Ferrer, destacado opositor cubano, ha decidido salir al exilio para proteger a su familia, tras sufrir torturas y persecución en prisión. Su decisión ha sido respaldada por activistas como Rosa María Payá, quien lo considera un acto de resistencia y dignidad ante el régimen cubano.
