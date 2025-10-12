Rosa María Payá: “Los cubanos saben que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura”

La opositora cubana Rosa María Payá protagonizó este sábado en Miami uno de los momentos más emotivos durante el lanzamiento de la Fundación Cubana Anticomunista (FCA), liderada por Alex Otaola.

“Estamos viviendo un momento crucial en la historia del mundo”, afirmó Payá, al denunciar la represión, el hambre y el éxodo que afectan a millones de personas en regímenes autoritarios.

Recordó que hace semanas no se sabe nada sobre el opositor José Daniel Ferrer y señaló que la lucha por la libertad en Cuba continúa, pese al silencio mediático y la persecución que sufren activistas y opositores en la isla.

“El pueblo cubano sabe que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura”, subrayó.

En su intervención destacó el coraje de los cubanos que se manifiestan dentro del país y luchan por un cambio hacia la democracia. “No ha pasado un solo día sin que alguien grite libertad en Cuba”, expresó con firmeza.

Payá llamó a no olvidar que los cubanos, tras más de seis décadas de dictadura, siguen enfrentándose al régimen porque: “No renuncian a la idea de ser libres y se están dejando la vida en ello”.

Su intervención fue recibida con una ovación y reforzó el tono de resistencia del evento de inauguración de la Fundación Cubana Anticomunista.

