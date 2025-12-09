“Gracias a él puedo vivir mi embarazo tranquila”: Pareja de Velito El Bufón derrite las redes con su mensaje

La historia de amor entre Velito El Bufón y su pareja, Thalía, sigue conquistando corazones dentro y fuera de Cuba. La joven, que espera su segundo hijo con el cantante, compartió un video en redes donde agradece públicamente el esfuerzo y la entrega del artista, en un gesto tan sencillo como conmovedor.
En el clip, Thalía aparece dentro de un auto, con un gesto tranquilo y un mensaje que resume su estado actual: “Puedo disfrutar mi embarazo y esperar a mi bebé tranquila en casa…”. Luego, la imagen cambia y aparece Velito sobre el escenario, ante una multitud que canta y vibra con su música. Sobre el video, ella escribió: “Gracias a él”.
“Valoro todo el esfuerzo que haces por nosotros. Te amo”, añadió la joven en la descripción. La respuesta de Velito no tardó en llegar: “Todo por ustedes, los amo”. Un intercambio breve, pero lleno de significado, que rápidamente se viralizó y desató una ola de cariño entre los seguidores del artista.
Los comentarios se multiplicaron en minutos. “La del proceso nunca se abandona”, escribió una fan. “Esos hombres así valen oro”, añadió otra. Muchos aplaudieron la madurez y complicidad de la pareja, que se ha convertido en una de las más queridas del panorama urbano cubano.
Lejos del personaje provocador de los escenarios, Velito, cuyo nombre real es Dariel Gutiérrez, muestra en casa su faceta más tierna: la del padre, el compañero y el hombre que trabaja por los suyos. Y Thalía, desde su calma, se lo recuerda con una frase que resume todo: “Valoro todo lo que haces por nosotros”.
Preguntas frecuentes sobre Velito El Bufón y su vida personal y profesional
¿Cómo se siente Thalía durante su segundo embarazo?
Thalía se siente tranquila y agradecida durante su segundo embarazo, gracias al esfuerzo y apoyo de su pareja, Velito El Bufón, lo que le permite disfrutar esta etapa en paz.
¿Cuál es el verdadero nombre de Velito El Bufón?
El verdadero nombre de Velito El Bufón es Dariel Gutiérrez Pérez. Es un artista cubano conocido por su estilo único dentro del género urbano, donde mezcla el lenguaje de la calle con una producción cuidada.
¿Qué logros recientes ha tenido Velito El Bufón en su carrera musical?
Velito El Bufón ha tenido varios logros recientes, como el éxito del tema "Todo se supera" junto a Melanie Santiler, que ha acumulado millones de visualizaciones en YouTube, y la colaboración con Ozunaje en "Lleno de odio", que está causando sensación en la escena urbana cubana.
¿Cuál fue el anuncio especial que hicieron Velito y Thalía sobre su segundo hijo?
Velito El Bufón y Thalía revelaron que su segundo hijo será un niño. Este anuncio se realizó durante un "gender reveal" que reunió a familiares y amigos en un evento lleno de emoción.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.