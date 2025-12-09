“Gracias a él puedo vivir mi embarazo tranquila”: Pareja de Velito El Bufón derrite las redes con su mensaje

La historia de amor entre Velito El Bufón y su pareja, Thalía, sigue conquistando corazones dentro y fuera de Cuba. La joven, que espera su segundo hijo con el cantante, compartió un video en redes donde agradece públicamente el esfuerzo y la entrega del artista, en un gesto tan sencillo como conmovedor.

En el clip, Thalía aparece dentro de un auto, con un gesto tranquilo y un mensaje que resume su estado actual: “Puedo disfrutar mi embarazo y esperar a mi bebé tranquila en casa…”. Luego, la imagen cambia y aparece Velito sobre el escenario, ante una multitud que canta y vibra con su música. Sobre el video, ella escribió: “Gracias a él”.

“Valoro todo el esfuerzo que haces por nosotros. Te amo”, añadió la joven en la descripción. La respuesta de Velito no tardó en llegar: “Todo por ustedes, los amo”. Un intercambio breve, pero lleno de significado, que rápidamente se viralizó y desató una ola de cariño entre los seguidores del artista.

Los comentarios se multiplicaron en minutos. “La del proceso nunca se abandona”, escribió una fan. “Esos hombres así valen oro”, añadió otra. Muchos aplaudieron la madurez y complicidad de la pareja, que se ha convertido en una de las más queridas del panorama urbano cubano.

Lejos del personaje provocador de los escenarios, Velito, cuyo nombre real es Dariel Gutiérrez, muestra en casa su faceta más tierna: la del padre, el compañero y el hombre que trabaja por los suyos. Y Thalía, desde su calma, se lo recuerda con una frase que resume todo: “Valoro todo lo que haces por nosotros”.