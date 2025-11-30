Una joven cubana identificada en TikTok como @_cy.nthi4 ha emocionado a miles de usuarios tras compartir un video recopilando los abrazos que dio a su familia al regresar a Cuba, después de un tiempo viviendo fuera del país.

El clip muestra varios momentos llenos de emoción: el abrazo con sus padres, abuelos y otros seres queridos, en escenas que reflejan la alegría y la nostalgia de los reencuentros familiares que tantas veces protagonizan los cubanos que emigran.

El video rápidamente acumuló miles de visualizaciones y reacciones en TikTok, donde abundan los comentarios cargados de ternura y empatía. “Abraza fuerte a tus abuelitos”, escribió una usuaria; mientras que otro confesó: “Me hizo llorar este video”. Otros usuarios también compartieron su emoción: alguien comentó “Lloré con esos abrazos”, y otra persona añadió “Qué rico, qué alegría esos abrazos”.

Entre los cientos de mensajes que recibió el post, muchos expresaron la nostalgia de quienes aún esperan vivir un reencuentro similar. “Yo quiero sentir esos abrazos”, escribió una cubana; “Envidia de la buena”, comentó otra; y “Todos necesitamos esos abrazos”, añadió otra cubana que también espera poder estar pronto con los suyos.

El video forma parte de una tendencia muy popular entre los cubanos en redes sociales, donde los reencuentros familiares tras años de separación generan miles de reacciones y son compartidos con frecuencia por quienes viven dentro y fuera de la isla.