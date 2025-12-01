¡Desgarrador reencuentro en Cuba! Padre se arrodilla y da gracias a Dios entre gritos al ver de nuevo a su hija: “Ay, mi niña”

Un video grabado en Cuba ha conmovido profundamente a miles de personas en redes sociales. En las imágenes, un padre se arrodilla, llora y grita entre sollozos al reencontrarse con su hija después de años separados.

“¡Ay, mi niña! ¡Ay, Dios mío, gracias por traérmela, gracias, gracias por traerme a mi niña!”, exclama el hombre con la voz quebrada, mientras abraza a su hija con fuerza y mira al cielo para agradecer a Dios.

El emotivo momento fue compartido en TikTok por la usuaria @adry_sabina, y muestra cómo la emoción se apodera no solo del padre, sino también de quienes presencian la escena.

En el video se observa al hombre caer de rodillas sobre el suelo en plena calle, mientras su familia llora y graba el reencuentro con los teléfonos.

Los comentarios en redes sociales reflejan la empatía y el dolor compartido de muchos cubanos que viven la separación familiar:

“Qué hermoso video. La alegría se juntó con el dolor.” “Yo aquí llorando a las cinco de la mañana.” “Ese es un padre de verdad, sabe Dios la preocupación que él ha vivido por su hija lejos.”

Lo más leído hoy:

Oros usuarios, por su parte, comentaron: “Eres millonaria si no lo sabías, con ese padre.” “De todos los videos que he visto, este es el que más dolor me ha dado. No es fácil ver a ese padre así.”

El video se ha vuelto viral porque simboliza una realidad que duele a miles de familias cubanas, separadas por la crisis y la migración. En ese abrazo, y en las rodillas de un padre agradeciendo al cielo, se resume el amor, la fe y el sacrificio que deja cada despedida en la isla.