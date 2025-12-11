Denuncian condiciones “inhumanas” en el Zoológico de Colón: Animales enfermos, hacinados y sin atención

Vídeos relacionados:
La defensora de los derechos de los animales, Evelin Sara Cruz Álvarez, denunció en redes sociales el martes último las deplorables condiciones en que sobreviven los animales del Zoológico de Colón, en la provincia de Matanzas, describiendo el lugar como “un cementerio en vida”.
Según publicó en su cuenta de Facebook, Cruz calificó las jaulas del recinto como “celdas de tortura lenta”, asegurando que los leones permanecen confinados en un pozo de cemento, entre heces y orina, mientras otros animales se encuentran hacinados y sin atención veterinaria.
“La miseria se refleja en sus ojos. Estas no son jaulas, son celdas de tortura lenta. El Zoológico de Colón es un cementerio en vida para estos animales”, escribió la activista, que acompañó su denuncia con imágenes del deplorable estado del lugar.
Entre los casos que relató, mencionó un perro encerrado en un cubículo oxidado y sucio, un mono viviendo sobre hormigón mojado, un gato enjaulado que no deja de maullar y un cachorro enfermo sin alimento ni agua.
“Esto no es un hábitat, es un abandono criminal”, advirtió.
La defensora informó que ya presentó una denuncia formal con pruebas al Ministerio de la Agricultura Municipal, pero las autoridades le respondieron que no tienen competencia para exigir cambios.
“Falsas promesas de hacer y hacer, petición de votos de confianza. Ya basta”, reclamó.
Cruz exigió la intervención inmediata del gobierno local y el rescate de todos los animales del zoológico, a los que pide reubicar en espacios donde reciban atención adecuada.
“El tiempo se agota. Si las autoridades siguen mirando a otro lado, serán directamente responsables de la muerte y el sufrimiento que ocurre aquí”, advirtió.
El Zoológico de Colón, una instalación estatal que en años anteriores funcionó como espacio recreativo para familias, ha sido objeto de críticas constantes por el deterioro de sus instalaciones y el maltrato animal.
Desde su página oficial en Facebook, el capítulo habanero de Bienestar Animal Cuba (BAC-Habana) respaldó la denuncia y aseguró que los reportes de maltrato animal en zoológicos estatales se multiplican en todo el país.
“El pueblo de Cuba sigue hablando alto y claro. Las denuncias de BAC siguen sacando lo peor de la Empresa de Zoológicos. Se disparan los reportes en todo el país. Ya no se puede ocultar”, señalaron.
Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad del municipio o del Ministerio de la Agricultura ha emitido declaraciones públicas sobre esta nueva denuncia.
Recientemente, BAC pidió a la oblación no visitar los zoológicos de Cuba, alertando sobre la falta de atención veterinaria y el deterioro generalizado de estos recintos, como ocurre en el de Colón, donde los animales viven entre abandono y ruina.
Un periodista oficialista visitó el Zoológico de La Habana y describió jaulas oxidadas, humedad persistente, suciedad extrema y animales visiblemente afectados, en un entorno sin veterinarios ni programa de alimentación adecuado.
Mientras tanto, en Santiago de Cuba, un trabajador del zoológico respondió con un seco “ahí están” ante las denuncias por animales enfermos y sin comida, evidenciando el desinterés institucional.
Preguntas frecuentes sobre las condiciones del Zoológico de Colón y el maltrato animal en Cuba
¿Cuáles son las condiciones actuales del Zoológico de Colón en Matanzas?
Según la denuncia de la activista Evelin Sara Cruz Álvarez, las condiciones en el Zoológico de Colón son deplorables. Los animales están enfermos, hacinados y sin atención veterinaria. Las jaulas son descritas como "celdas de tortura lenta", y el lugar es comparado con un "cementerio en vida" para los animales. Cruz ha solicitado la intervención del gobierno local para mejorar las condiciones y reubicar a los animales.
¿Qué acciones se han tomado tras las denuncias sobre el Zoológico de Colón?
Evelin Sara Cruz Álvarez ha presentado una denuncia formal con pruebas al Ministerio de la Agricultura Municipal. Sin embargo, las autoridades han respondido que no tienen competencia para exigir cambios. La activista ha exigido la intervención inmediata del gobierno local para rescatar y reubicar a los animales en espacios donde puedan recibir la atención adecuada.
¿Cuál es la postura de Bienestar Animal Cuba (BAC) sobre los zoológicos en Cuba?
Bienestar Animal Cuba (BAC) ha respaldado las denuncias sobre el Zoológico de Colón y ha señalado que los reportes de maltrato animal en zoológicos estatales se multiplican por todo el país. BAC exhorta a la población a no visitar los zoológicos cubanos, afirmando que "cada entrada es una firma de apoyo al maltrato". La organización llama a la conciencia ciudadana para presionar por políticas de bienestar animal que sustituyan el modelo de exhibición por espacios de conservación reales.
¿Qué otros problemas enfrentan los zoológicos en Cuba, según las denuncias de activistas?
Los zoológicos en Cuba, como el de Santiago de Cuba, enfrentan deterioro progresivo debido a la falta de recursos, abandono estatal y desorganización administrativa. Las malas condiciones de los animales, como desnutrición y falta de atención veterinaria, son comunes. La situación se agrava por la opacidad de la Empresa de Zoológicos de Cuba y la falta de respuesta adecuada a las denuncias de maltrato animal.
