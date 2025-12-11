Muere chofer de ómnibus en trágico accidente en conocida carretera de Las Tunas

Vídeos relacionados:
Un trágico accidente tuvo lugar el 10 de diciembre, en la carretera de Puerto Padre, antes de llegar a Becerra, en la provincia de Las Tunas, y dejó como saldo la muerte del conductor de un ómnibus escolar, según informaron usuarios en redes sociales.
La noticia fue publicada por el internauta Yadieski Peña, en el grupo de Facebook Accidente de buses y camiones, donde señaló: “Accidente hoy en la carretera Puerto Padre. Lamentablemente el chófer perdió la vida. En Paz Descanse”.
En los comentarios a la publicación, varios usuarios confirmaron la muerte del conductor, identificado como Noraldo, residente en el Reparto Aguilera, aunque originario de Puerto Padre.
El usuario Kider Garcés lamentó la pérdida y escribió el pésame para los allegados de la víctima, en nombre de los choferes de la Empresa Provincial de Transporte de Pasajeros y Cargas Generales (EPTPCG) de Las Tunas: “Nos sumamos al dolor de los familiares”, dijo.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las causas del siniestro ni las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.
La comunidad tunera expresó su pesar en redes sociales por la pérdida del chofer, recordado por sus compañeros como una persona trabajadora y querida.
Preguntas frecuentes sobre el accidente de ómnibus en Las Tunas
¿Quién fue la víctima del accidente de ómnibus en Las Tunas?
La víctima del accidente de ómnibus en Las Tunas fue Noraldo, un conductor residente en el Reparto Aguilera y originario de Puerto Padre. Lamentablemente, Noraldo perdió la vida en el siniestro, según confirmaron varios usuarios en redes sociales.
¿Qué se sabe sobre las causas del accidente en Las Tunas?
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las causas del accidente ni las circunstancias exactas en que ocurrió. La comunidad local y los usuarios en redes sociales han expresado su pesar, pero se espera más información oficial para esclarecer los hechos.
¿Cómo afecta la infraestructura vial a los accidentes en Cuba?
La infraestructura vial en Cuba presenta graves deficiencias, como el mal estado de las carreteras, la falta de señalización y la mala iluminación. Estas condiciones aumentan el riesgo de accidentes y son consideradas un problema estructural que requiere atención urgente para mejorar la seguridad vial en el país.
