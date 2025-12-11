Muere chofer de ómnibus en trágico accidente en conocida carretera de Las Tunas

Vídeos relacionados:

Un trágico accidente tuvo lugar el 10 de diciembre, en la carretera de Puerto Padre, antes de llegar a Becerra, en la provincia de Las Tunas, y dejó como saldo la muerte del conductor de un ómnibus escolar, según informaron usuarios en redes sociales.

La noticia fue publicada por el internauta Yadieski Peña, en el grupo de Facebook Accidente de buses y camiones, donde señaló: “Accidente hoy en la carretera Puerto Padre. Lamentablemente el chófer perdió la vida. En Paz Descanse”.

En los comentarios a la publicación, varios usuarios confirmaron la muerte del conductor, identificado como Noraldo, residente en el Reparto Aguilera, aunque originario de Puerto Padre.

El usuario Kider Garcés lamentó la pérdida y escribió el pésame para los allegados de la víctima, en nombre de los choferes de la Empresa Provincial de Transporte de Pasajeros y Cargas Generales (EPTPCG) de Las Tunas: “Nos sumamos al dolor de los familiares”, dijo.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las causas del siniestro ni las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.

La comunidad tunera expresó su pesar en redes sociales por la pérdida del chofer, recordado por sus compañeros como una persona trabajadora y querida.