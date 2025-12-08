Se disparan los accidentes de tránsito en Villa Clara: Más de 600 heridos y 48 fallecidos en 2025

Accidente en Villa Clara (Imagen relacionada) Foto © ACN

Villa Clara cerró octubre de 2025 con un balance alarmante de accidentes de tránsito: 511 hechos registrados, 48 fallecidos y 629 lesionados, según datos oficiales que evidencian un incremento respecto al año anterior.

El informe fue ofrecido por el teniente coronel Heriberto López Pérez de Prado, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito, en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias (ACN), quien detalló que las cifras superan las de igual periodo de 2024, con 50 siniestros más.

Las principales causas de estos accidentes, precisó el funcionario, son las distracciones al volante, el irrespeto al derecho de vía, las violaciones peatonales y la ingestión irresponsable de bebidas alcohólicas.

También señaló la existencia de nueve tramos de alta peligrosidad que concentran más de un centenar de hechos, con casi una decena de muertos y cerca de 200 lesionados.

Las motocicletas encabezan las estadísticas de vehículos implicados, al estar involucradas en casi la mitad de los accidentes.

En respuesta, las autoridades aplicaron más de 40 mil multas, sancionaron a 717 conductores reincidentes y retiraron definitivamente 53 licencias de conducción.

Durante la más reciente jornada nacional de tránsito, celebrada bajo el lema “Ceda el paso a la vía”, se promovieron acciones educativas y de prevención, así como el reconocimiento a choferes con trayectorias ejemplares, informó López Pérez.

Sin embargo, otros factores agravan el panorama vial. Juan Carlos Riol, delegado del transporte en la provincia, reconoció la presencia de conductores mayores de 65 años sin chequeo médico, choferes sin recalificación y la persistencia de animales sueltos en las carreteras, lo que eleva el riesgo de accidentes.

Marcos Banguela Villaureta, chofer profesional en Santa Clara, opinó que el mal estado de las vías, unido a la imprudencia de motociclistas que circulan sin casco y a gran velocidad, contribuye al aumento de los siniestros.

Ante esa situación, Pedro Julio González León, director provincial de Vialidad, anunció que los trabajos en la red vial comenzarán a finales de este mes en el municipio de Santo Domingo, una vez se reciban los recursos asignados. Se priorizarán los accesos a Santa Clara, la Autopista Nacional y las rutas turísticas y montañosas.

Por su parte, José Antonio Valeriano Fariñas, director de la Empresa de Construcción e Ingeniería en Villa Clara, aseguró que la entidad dispone de dos plantas de asfalto capaces de producir más de 40 mil toneladas de mezcla para atender la demanda provincial y parte del centro del país.

Aunque las autoridades locales insisten en las labores de mantenimiento y en las campañas de prevención, los datos confirman un deterioro sostenido de la seguridad vial en Villa Clara, donde cada año las carreteras se cobran decenas de vidas, reflejando la falta de infraestructura y control en un contexto de crisis nacional, recalcó ACN.

En tal sentido, este domingo tres personas resultaron lesionadas, una de ellas en estado grave, tras un accidente ocurrido en el tramo vial conocido como La Arenera, entre las localidades de La Campana y Hanabanilla, en el municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara.