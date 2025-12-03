Chofer se queda dormido y provoca accidente en el km 115 de la Autopista Nacional

Vídeos relacionados:
Un accidente ocurrido en el kilómetro 115 de la Autopista Nacional, en dirección a La Habana, dejó afortunadamente solo daños materiales luego de que el chofer involucrado se quedara dormido al volante.
Según informó el usuario Rafael Socorro, quien publicó imágenes del suceso en el grupo ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas en Facebook, el conductor perdió el control, cruzó hacia la otra senda y luego regresó a su carril, donde terminó impactando contra una mata. Por fortuna, no hubo personas lesionadas.
Socorro acompañó la denuncia con un mensaje de alerta: “Familia, no salgamos con sueño. Esta fecha es muy dura. Saludos a todos.”
Entre los comentarios, se asegura que no hubo fallecidos.
Una realidad que va más allá del factor humano
Aunque en este caso el cansancio del chofer fue determinante, los accidentes en Cuba no pueden analizarse solo desde la responsabilidad individual. Expertos y ciudadanos coinciden en que la siniestralidad en las carreteras está estrechamente vinculada con:
El mal estado de los vehículos, muchos de ellos envejecidos, con piezas improvisadas y mantenimiento insuficiente.
La pésima iluminación vial, especialmente en tramos largos de la Autopista Nacional, carreteras centrales y zonas rurales.
El deterioro creciente de las vías, con baches profundos, falta de señalización y tramos completamente erosionados.
Estas condiciones convierten cualquier error —por mínimo que sea— en un riesgo mayor y multiplican las posibilidades de un accidente grave. La infraestructura vial en Cuba lleva años sin recibir el mantenimiento adecuado, en medio de una crisis que afecta transporte, financiamiento y disponibilidad de materiales.
Preguntas frecuentes sobre la siniestralidad vial en Cuba
¿Qué causó el accidente en el kilómetro 115 de la Autopista Nacional?
El accidente fue causado porque el chofer se quedó dormido al volante, lo que le hizo perder el control del vehículo, cruzar hacia la otra senda y finalmente impactar contra una mata. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas en este incidente.
¿Cuáles son las principales causas de accidentes de tránsito en Cuba?
Las principales causas de accidentes de tránsito en Cuba incluyen el mal estado de los vehículos, la escasa iluminación vial, el deterioro de las carreteras, y las imprudencias al volante. El factor humano es responsable del 92 % de los accidentes en el país. La falta de mantenimiento de la infraestructura vial también juega un papel significativo en la alta siniestralidad.
¿Cómo afecta el estado de las carreteras a la seguridad vial en Cuba?
El mal estado de las carreteras en Cuba convierte cualquier error en un riesgo mayor, multiplicando las posibilidades de accidentes graves. La falta de señalización, los baches profundos y la escasa iluminación son factores que agravan la situación, convirtiendo las vías en tramos peligrosos para conductores y peatones.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la seguridad vial en Cuba?
Aunque se han realizado esfuerzos para mejorar la seguridad vial, las autoridades cubanas no han implementado medidas sustanciales para abordar el problema estructural de los accidentes de tráfico. La infraestructura vial sigue en malas condiciones y el mantenimiento preventivo es insuficiente, lo que ha sido catalogado como un problema urgente que requiere atención inmediata.
