Chofer se queda dormido y provoca accidente en el km 115 de la Autopista Nacional

Foto © Facebook/ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Vídeos relacionados:

Un accidente ocurrido en el kilómetro 115 de la Autopista Nacional, en dirección a La Habana, dejó afortunadamente solo daños materiales luego de que el chofer involucrado se quedara dormido al volante.

Según informó el usuario Rafael Socorro, quien publicó imágenes del suceso en el grupo ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas en Facebook, el conductor perdió el control, cruzó hacia la otra senda y luego regresó a su carril, donde terminó impactando contra una mata. Por fortuna, no hubo personas lesionadas.

Facebook/ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!/Rafael Socorro

Socorro acompañó la denuncia con un mensaje de alerta: “Familia, no salgamos con sueño. Esta fecha es muy dura. Saludos a todos.”

Entre los comentarios, se asegura que no hubo fallecidos.

Captura de pantalla/Facebook

Lo más leído hoy:

Una realidad que va más allá del factor humano

Aunque en este caso el cansancio del chofer fue determinante, los accidentes en Cuba no pueden analizarse solo desde la responsabilidad individual. Expertos y ciudadanos coinciden en que la siniestralidad en las carreteras está estrechamente vinculada con:

El mal estado de los vehículos, muchos de ellos envejecidos, con piezas improvisadas y mantenimiento insuficiente.

La pésima iluminación vial, especialmente en tramos largos de la Autopista Nacional, carreteras centrales y zonas rurales.

El deterioro creciente de las vías, con baches profundos, falta de señalización y tramos completamente erosionados.

Estas condiciones convierten cualquier error —por mínimo que sea— en un riesgo mayor y multiplican las posibilidades de un accidente grave. La infraestructura vial en Cuba lleva años sin recibir el mantenimiento adecuado, en medio de una crisis que afecta transporte, financiamiento y disponibilidad de materiales.