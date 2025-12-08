Ausencia de señal de tránsito provoca accidente en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La ausencia de una señal de Pare, destruida por el huracán Melissa, provocó un accidente en la intersección de las calles San Félix y Heredia, en Santiago de Cuba.

El accidente ocurrió cuando “el chofer del automóvil, quien declaró no ser de Santiago de Cuba, desconocía el riesgo de la esquina y no se detuvo al llegar a la intersección, continuando de largo sin percatarse de que por la vía transversal venía una moto con pasajeros”, según el reporte de este lunes del periodista Yosmany Mayeta Labrada.

Mayeta Labrada aseguró que en la moto donde viajaban barias personas, “una de las pasajeras sufrió golpes leves en la pierna, aunque asegura que se encuentra en buen estado”.

No se reportaron heridos de gravedad.

“Aquí todos los motores y carros que bajan no ven el pare porque ya no existe, y siguen directo. Así han pasado varios accidentes, pero nadie viene a resolver”, comentó un vecino al comunicador.

La comunidad exige que el Gobierno municipal o Tránsito reinstalen de inmediato la señalización, antes de que ocurra una tragedia mayor. Mientras tanto, los vecinos continúan viviendo con el temor de que la próxima víctima pueda ser un niño, un anciano o cualquiera que cruce por la zona, explicó Mayeta.

A finales de noviembre, un accidente ocurrido en la Avenida Las Américas, en Santiago de Cuba, puso en alerta a los vecinos y transeúntes, cuando un camión que transportaba balitas de gas se volcó, provocando la congregación de numerosos curiosos en la zona.

Unos días antes, un ómnibus interprovincial perdió el control y quedó subido en la acera, pegado a la entrada de una empresa, en la céntrica calle Escario de Santiago de Cuba.

En octubre trascendió que Cuba registró 502 muertes en accidentes de tránsito de enero a agosto de 2025, casi el 80 % de los fallecidos por esa causa en todo el año anterior, lo que apunta a un alza de la mortalidad por incidentes en las vías del país.

La Comisión Nacional de Seguridad Vial informó esta semana que en los primeros ocho meses del año se reportaron 5,025 accidentes -41 más que en igual periodo de 2024-, a causa de los cuales 4,516 personas resultaron heridas.

El año pasado, los accidentes de tráfico (7,507) dejaron un saldo de 634 fallecidos y 6,613 lesionados, cifras inferiores a las de 2023.