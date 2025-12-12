“Sigo orando por Cuba”: La emotiva reflexión de Mailén Díaz, sobreviviente de accidente aéreo de La Habana

Vídeos relacionados:

En medio de las adversidades físicas todavía que enfrenta a diario, Mailén Díaz Almaguer, única sobreviviente del trágico accidente aéreo ocurrido en La Habana en mayo de 2018, ha compartido una nueva y conmovedora reflexión en sus redes sociales.

Su mensaje, publicado en Facebook, no solo es testimonio de fe personal, sino también un llamado a la esperanza colectiva de un país que -como ella dice- “se cae a pedazos”.

“Hoy, mientras oraba y clamaba a Dios, sin sentirme muy bien por algunas situaciones de salud de las cuales sufro frecuentemente, también oraba por Cuba”, escribió Mailén, dejando entrever una conexión profunda entre su sufrimiento individual y el dolor generalizado que percibe en la nación.

Su publicación no se ha limitado a lo personal: sino que ha ido más allá y ha apelado al sentido de comunidad espiritual.

Con palabras firmes, añadió: “El Señor me recordaba que, entretanto Cuba se cae a pedazos y parece no haber esperanzas, todavía queda un remanente fiel cuyo deber es anunciar la salvación solo por medio de Jesucristo. Y que yo formo parte de este remanente”.

La joven culminó su mensaje con una mezcla de fuerza interior y ternura.

“Esto fue lo que me motivó a darme un baño, ponerme un poquito de maquillaje y hacerme una fotico alegre para decirte que: Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que en Él hay perdón y salvación”, concluyó.

Siete años después: La fe como camino

Han pasado más de siete años desde que Mailén sobrevivió al accidente del vuelo DMJ-972 de Cubana de Aviación que dejó 112 muertos.

En ese entonces, tenía apenas 19 años. Hoy, esa joven que pasó por múltiples cirugías, que perdió parte de su pierna y quedó paralizada, ha comenzado una nueva etapa como estudiante de Teología en el Seminario Metodista de La Habana.

“Ha sido un gran privilegio comenzar la carrera de Licenciatura en Teología. ¡A Dios sea la gloria!”, escribió en septiembre, visiblemente emocionada. Para ella, esta decisión no es solo académica, sino espiritual.

Inspirada por las palabras de un obispo metodista que le dijo que, aunque no tuviera un ministerio, tenía un sueño valioso, Mailén ha encontrado en la fe una vocación y una razón para seguir.

Su vida ya no gira en torno a la recuperación física, sino a construir un mensaje de redención del que, tal como ha dejado, el destino de Cuba también forma parte.

Del trauma a la transformación

El accidente del 18 de mayo de 2018 la dejó entre la vida y la muerte. Desde entonces, su existencia ha estado marcada por una constante lucha por sobrevivir y adaptarse.

Su recuperación ha sido descrita por ella misma como “un milagro de Dios”.

Pero no ha estado exenta de dificultades: en el pasado denunció la falta de acceso a medicamentos e insumos básicos en el sistema de salud cubano.

“Yo no estoy viviendo la dulce vida, yo también paso trabajo como todo el mundo”, afirmó en una directa.

También fue clara al declarar: “No tengo que darle gracias a la salud cubana, sino a quienes han puesto su granito de arena para que yo esté bien”.

Esas palabras generaron debates, pero también muestras de solidaridad. Cubanos de dentro y fuera del país le enviaron ayuda médica para continuar su tratamiento.

Una comunidad que la abraza

La reciente publicación de Mailén no solo provocó reflexión, sino una ola de apoyo en redes sociales.

Decenas de internautas comentaron con mensajes de fe, amor y admiración. Algunos, incluso, vieron en ella un símbolo espiritual:

“Eres un ejemplo del poder y la gloria de Dios, espero mejores pronto”; “Tienes toda la razón. Jesús, rey de reyes, pronto pondrá fin a tanto sufrimiento y dolor en este mundo”; “Dios te bendiga y favorezca en todas las áreas de tu vida. En el nombre de Jesús recibe sanidad por sus llagas. Amén”, “Así es hermana. Creemos que es cierto lo que dices. Dios te bendiga”, fueron algunos comentarios.

Los mensajes convergen en una idea compartida: Mailén representa a un “remanente fiel” que no se rinde, que aún cree, que aún ora.

Como escribió una usuaria: “Hay un pueblo de Dios doblando rodillas, dentro y fuera de Cuba, orando por Cuba y por fe sabemos que Él escucha las oraciones y el clamor de sus hijos”.

Críticas y matices

Aunque la mayoría de los comentarios fueron positivos, también hubo voces que reprocharon que no hiciera referencia a la salud cubana.

ejemplo, señaló: “Te faltó decir que gracias a Dios y esta isla llamada Cuba hoy estás haciendo el cuento porque el Gobierno, los médicos y el pueblo hicieron todo porque siguieras con vida”.

Otros le pidieron “agradecimiento especial por esos médicos, personal de la Salud que hicieron tanto por salvarte la vida, a cambio de nada”.

Desde hace años, Mailén ha sido constante en su enfoque: la gratitud hacia quienes la han ayudado no es excluyente, pero su fe es la brújula que guía su discurso.

Una vida transformada

Antes del accidente, Mailén estudiaba Enfermería. Luego intentó formarse en Psicología, inspirada en los especialistas que la atendieron durante su rehabilitación.

Mailén Vive en el reparto Siboney, donde compró una casa con la indemnización del accidente. En 2021 logró subirse de nuevo a un avión, venciendo el miedo, y lo documentó como un símbolo de superación.

En cada etapa de su vida posterior al accidente, Mailén ha insistido en el poder de la fe. Su más reciente reflexión no es solo un mensaje religioso, es también una denuncia espiritual: Cuba necesita esperanza, y ella se propone ser parte de quienes la anuncien.

“Todavía queda un remanente fiel”, afirma. Ella se sabe parte de ese grupo, de ese pequeño ejército espiritual que, desde sus propias ruinas, decide seguir de pie, maquillarse, sonreír y decir: “Sigo orando por Cuba”.