Influencer español lo deja claro: "Tú decides qué Miami vas a vivir"

El influencer español Robert Sielmann, conocido por su trabajo en el sector inmobiliario de lujo en Florida, ha generado debate en redes con un video que resume, en menos de un minuto, su visión sobre la vida en la ciudad del sol.

"¿Cuál es tu Miami?", pregunta Sielmann al inicio del clip, antes de lanzar una reflexión que ha conectado con miles de seguidores.

“Se habla mucho de que en Miami lo único que hay es fiesta, alcohol, drogas y malas relaciones... pero eso no es del todo cierto”, afirma el influencer.

Sielmann sostiene que existen dos tipos de Miami: el nocturno, dominado por el desenfreno y las malas influencias, y el diurno, donde "la gente viene para crecer, tener un mejor futuro y perseguir sus sueños".

“Tú decides qué Miami vas a vivir”, remarca el realtor, subrayando que el entorno y las decisiones personales definen la experiencia en la ciudad.

“Si te rodeas de gente que se droga, bebe y sale de fiesta todos los días, ese será tu Miami. Si te rodeas de personas emprendedoras y trabajadoras, ese será el tuyo”.

Lo más leído hoy:

El video, publicado en su cuenta de Instagram, ha acumulado miles de reproducciones y comentarios de usuarios que coinciden con su mensaje de autoresponsabilidad y crecimiento personal.

Sielmann concluye su reflexión con una frase que ha sido ampliamente compartida: “Tú eres responsable de tu vida, de tus acciones, y tú creas la vida que quieres tener”.