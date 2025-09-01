Realtor cubana abandona Miami y explica por qué: "No encajamos ya en la ciudad"

La agente de bienes raíces cubanoamericana Giselle Vargas, conocida en redes como @gisellesellsrealestate_, compartió en un video las razones que la llevaron a abandonar Miami tras 25 años de residencia en la ciudad del Sol.

“Decidimos irnos de Miami”, comienza diciendo la realtor, quien aclara que no fue una decisión repentina, sino el resultado de un proceso reflexivo que se extendió durante años.

Entre las principales causas que motivaron su partida, Vargas menciona la sobreconstrucción en zonas sin infraestructura adecuada, una situación que, según admite, suena contradictoria viniendo de alguien que trabaja en el sector inmobiliario.

“Suena muy hipócrita de mi parte ya que soy realtor y esto me beneficia, pero no solamente estamos hablando de las construcciones masivas, estamos hablando de la pérdida de la calidad de vida en Miami”, aseguró.

La cubana también se refirió a la falta de respeto y educación en el trato cotidiano en los espacios públicos, la dificultad para mantener una conversación amable entre ciudadanos, y el caos del tráfico como parte del deterioro que percibe en la ciudad.

“Es un lugar donde sales al mercado y no puedes ni tan siquiera tener una conversación amena con la cajera porque pareciera que le molesta”, lamentó.

Sus palabras han generado un fuerte debate en las redes, pero Vargas dejó claro que no pretendía "tirarle pestes a Miami", sino compartir su experiencia personal y la de su familia.

La realtor agradeció a la ciudad que la acogió siendo una niña llegada de Cuba y donde formó su hogar. “Conocimos el amor, creamos una linda familia y crecimos personal y profesionalmente”, dijo con emoción. Sin embargo, llegó el momento de hacer un cambio para seguir creciendo.

Pese a las incertidumbres que conlleva esta nueva etapa de vida, Giselle considera que "salir de la zona de confort" a veces es importante para la prosperidad de una familia: “Sabíamos que era la decisión correcta y estamos en paz con eso”, afirmó.

Reveló en los comentarios que se ha mudado a High Springs, una localidad al norte de Florida, y respondió a una seguidora asegurando que es un lugar tranquilo, bien comunicado, con centros comerciales y buenos colegios cerca.

Su testimonio ha generado cientos de reacciones y comentarios de apoyo en redes sociales, donde muchos usuarios han compartido vivencias similares o han expresado admiración por su valentía al comenzar de nuevo.

