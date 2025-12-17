El amor y el trabajo dejaron de ir de la mano para La Flaca Verónica y Juliette Valle, quienes protagonizaron una relación marcada por las idas y vueltas que finalmente llegó a su fin hace unas semanas. Sin embargo, la historia tuvo un nuevo giro cuando Eduardo, conocido en redes como La Flaca Verónica, decidió que su expareja no continuara en el pódcast “De La Vida”, uno de los espacios más populares del canal Las locuras de Miguelín. La noticia, anunciada durante el más reciente episodio, desató una ola de reacciones en redes sociales y entre los seguidores del programa.

Aunque ambos ya habían confirmado su separación sentimental semanas atrás, fue ahora cuando se concretó la salida de Juliette del proyecto que compartían. Frente a cámaras, La Flaca Verónica explicó con serenidad los motivos de su decisión: “Como ustedes saben, Juliette y yo ya no estamos, y por lo tanto decidimos que ella no va a seguir en el programa. Espero que la apoyen a ella en todos sus proyectos igual que ustedes nos apoyan a nosotros”, expresó, dejando claro que se trató de una determinación difícil, pero inevitable.

El creador del canal, Miguelín, intervino durante la grabación para aportar contexto y subrayar el respeto que ambos se tienen. “Él tiene la potestad sobre el pódcast. Juliette no tenía problema en grabar, yo tampoco, pero nadie puede imponerle a Eduardo que ella esté aquí. Ha sido muy difícil decir estas cosas”, reconoció con franqueza. Además, reveló que Juliette seguirá vinculada al canal con un nuevo espacio femenino junto a Laurita, La Melliza y una cuarta integrante, posiblemente Amanda Camaraza, a quien propusieron participar. Este nuevo proyecto está previsto para estrenarse en enero.

Horas después, La Flaca Verónica rompió el silencio en sus historias de Instagram y compartió una reflexión sincera sobre el difícil momento que atraviesa. “Para nadie fue fácil. Yo no me sentía cómodo. Cada vez que nos fajábamos, yo faltaba al pódcast y ya había faltado después de esta última ruptura”, dijo el influencer, admitiendo que la convivencia laboral tras el fin de su relación se había vuelto complicada.

El joven creador insistió en que la decisión fue dolorosa, pero necesaria. “La gente enseguida dice que es falta de profesionalismo o inmadurez, pero no saben lo que es pasar por eso. No quiero hacerle daño a ella ni al proyecto. Me costó mucho y me cuesta decir estas palabras. Apóyenla en todo”, aseguró. En un mensaje directo a sus seguidores, añadió: “Si quieren atacar a alguien, háganlo conmigo. Miguelito, Laurita, La Melliza ni Ernesto tienen culpa”.

Por su parte, Juliette Valle ha optado por el silencio público, centrando sus energías en nuevos proyectos personales. Además del futuro programa femenino dentro de Las locuras de Miguelín, la joven trabaja en el lanzamiento de su propia marca de ropa, un emprendimiento que simboliza su nueva etapa profesional tras una relación mediática que la acompañó durante meses.

Lo más leído hoy:

La decisión de separar los caminos profesionales de Juliette y La Flaca Verónica marca el cierre definitivo de una historia llena de reconciliaciones y desencuentros. Mientras tanto, Las locuras de Miguelín continúa consolidándose como una de las plataformas de entretenimiento cubano más vistas en YouTube, combinando humor, cercanía y las emociones reales de su equipo.