“Inframundo”: Cortometraje conmueve las redes con su retrato de Cuba

El joven cineasta y artista visual David Williams, conocido en redes como @dreamofdeathz, está llamando la atención del público con su ópera prima “INFRAMUNDO”, un cortometraje profundamente simbólico y emocional que se estrenó el pasado 21 de septiembre en el canal de YouTube de @k3ndaya.
Williams, quien se define como director, fotógrafo, editor, colorista y artista 3D, compartió en Instagram que esta obra “está llena de símbolos”. Aborda temas como la inocencia, la frustración, la pobreza, la falta de oportunidades y, sobre todo, el indestructible deseo de alcanzar los sueños.
Los protagonistas, Yancarlos y Viti, interpretados por Jonathan Domínguez y Yosmani Domínguez, viven en una Cuba donde soñar se vuelve casi imposible.
“Están rodeados por adultos frustrados, amargados, tristes y una realidad que no se describe, pero se percibe cruda y brutal”, explicó Williams en su publicación.
“Este cortometraje es un susurro a ese niño que vive en nuestro interior. Para mi pueblo, la isla jaula. Un hogar que duele, un suelo que amamos, pero que nos impide volar. La frustración se respira en las calles. Cada mirada esconde un mismo deseo: escapar. Todos los corazones cargan la misma pregunta: ¿Qué duele más? ¿Quedarse y renunciar a los sueños, o marcharse y renunciar a la patria?”, escribió el realizador.
El corto, que ha recibido una notable respuesta en redes sociales con miles de “me gusta” y comentarios de apoyo, reúne a un talentoso equipo artístico y técnico:
- Guion: @gaby_bouzon y @dreamofdeathz
- Productora, asistente de dirección y directora de arte: @gaby_bouzon
- Dirección de actores: @rosalisuen
- Actuaciones especiales: @lissettedeleon_actriz, @yessie_guridi y @roberto_romeroh
- Sonido: @amy.bocalandro
- Departamento de cámara: @veletafilmscuba
- Departamento de luces: @los_negrones_gl
- Catering: @reyvt_ y @elchefcitooooo
- Con la participación de los niños del @grupoteatroabril_cuba
- Productor ejecutivo: @k3ndaya
- Dirección de fotografía, edición y colorización: @dreamofdeathz
“INFRAMUNDO” no solo es una mirada íntima a la realidad cubana contemporánea, sino también una declaración artística sobre la resiliencia y el dolor de una generación atrapada entre la nostalgia y el deseo de libertad.
Preguntas frecuentes sobre el cortometraje "INFRAMUNDO" y la realidad cubana
¿De qué trata el cortometraje "INFRAMUNDO"?
"INFRAMUNDO" es un cortometraje que aborda temas como la inocencia, la frustración, la pobreza y la falta de oportunidades en Cuba. A través de sus protagonistas, refleja el deseo indestructible de alcanzar los sueños en un entorno hostil y lleno de obstáculos.
¿Quién es el director de "INFRAMUNDO" y qué otros roles desempeñó en el proyecto?
El cortometraje fue dirigido por David Williams, quien también se encargó de la fotografía, edición y colorización. Williams es un cineasta y artista visual que contribuyó significativamente en varias áreas del proyecto, incluyendo roles de fotógrafo y editor.
¿Cuáles son los temas principales que retrata "INFRAMUNDO"?
El cortometraje retrata la frustración y el deseo de libertad de una generación atrapada en la realidad cubana actual. Se enfoca en cómo el entorno dificulta la realización de sueños y la búsqueda de oportunidades, reflejando una sociedad marcada por la pobreza y la falta de esperanza.
¿Qué impacto ha tenido "INFRAMUNDO" en las redes sociales?
"INFRAMUNDO" ha recibido una notable respuesta en redes sociales, obteniendo miles de "me gusta" y comentarios de apoyo. Su estreno en YouTube ha captado la atención de una audiencia amplia, generando discusiones sobre la realidad cubana y la necesidad de cambios estructurales en el país.
¿Cómo se relaciona "INFRAMUNDO" con otras denuncias sobre la situación en Cuba?
"INFRAMUNDO" se alinea con otras narrativas que denuncian la realidad cubana, mostrando las dificultades diarias que enfrentan los ciudadanos. Al igual que otros testimonios y reportajes, el cortometraje resalta la falta de recursos, la represión y la desesperanza que prevalecen en la isla.
