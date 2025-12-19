“Inframundo”: Cortometraje conmueve las redes con su retrato de Cuba

El joven cineasta y artista visual David Williams, conocido en redes como @dreamofdeathz, está llamando la atención del público con su ópera prima “INFRAMUNDO”, un cortometraje profundamente simbólico y emocional que se estrenó el pasado 21 de septiembre en el canal de YouTube de @k3ndaya.

Williams, quien se define como director, fotógrafo, editor, colorista y artista 3D, compartió en Instagram que esta obra “está llena de símbolos”. Aborda temas como la inocencia, la frustración, la pobreza, la falta de oportunidades y, sobre todo, el indestructible deseo de alcanzar los sueños.

Los protagonistas, Yancarlos y Viti, interpretados por Jonathan Domínguez y Yosmani Domínguez, viven en una Cuba donde soñar se vuelve casi imposible.

“Están rodeados por adultos frustrados, amargados, tristes y una realidad que no se describe, pero se percibe cruda y brutal”, explicó Williams en su publicación.

“Este cortometraje es un susurro a ese niño que vive en nuestro interior. Para mi pueblo, la isla jaula. Un hogar que duele, un suelo que amamos, pero que nos impide volar. La frustración se respira en las calles. Cada mirada esconde un mismo deseo: escapar. Todos los corazones cargan la misma pregunta: ¿Qué duele más? ¿Quedarse y renunciar a los sueños, o marcharse y renunciar a la patria?”, escribió el realizador.

El corto, que ha recibido una notable respuesta en redes sociales con miles de “me gusta” y comentarios de apoyo, reúne a un talentoso equipo artístico y técnico:

Lo más leído hoy:

Guion: @gaby_bouzon y @dreamofdeathz

Productora, asistente de dirección y directora de arte: @gaby_bouzon

Dirección de actores: @rosalisuen

Actuaciones especiales: @lissettedeleon_actriz, @yessie_guridi y @roberto_romeroh

Sonido: @amy.bocalandro

Departamento de cámara: @veletafilmscuba

Departamento de luces: @los_negrones_gl

Catering: @reyvt_ y @elchefcitooooo

Con la participación de los niños del @grupoteatroabril_cuba

Productor ejecutivo: @k3ndaya

Dirección de fotografía, edición y colorización: @dreamofdeathz

“INFRAMUNDO” no solo es una mirada íntima a la realidad cubana contemporánea, sino también una declaración artística sobre la resiliencia y el dolor de una generación atrapada entre la nostalgia y el deseo de libertad.