Luis Alberto Garcia cuestiona la censura en Festival de Cine de La Habana

El reconocido actor cubano Luis Alberto García denunció la exclusión del documental sobre Pablo Milanés en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, insinuando que la decisión respondió a motivos políticos y no artísticos.

En una publicación en sus redes sociales, García lamentó en Facebook que el documental “Para vivir: el implacable tiempo de Pablo Milanés”, dirigido por Fabián Pisani Álvarez, no fuera incluido en ninguna de las secciones del evento.

Según el actor, la decisión parece tener raíces ideológicas, algo que no sería nuevo en el panorama cultural cubano.

“Cuesta creer que detrás de la no inclusión del documental cubano no hubo censura y exclusión debido a razones ideológicas o políticas”, escribió García, quien aseguró que aunque no formó parte del comité de selección, tiene “sospechas” fundadas por experiencias previas de censura y marginación en el cine y el teatro cubanos.

El actor, que compartió su mensaje junto a la productora Deymi D’Atri, recordó que en Cuba las autoridades culturales suelen actuar sin dejar huellas documentales, pero sus decisiones reflejan un patrón de control ideológico.

“No puedo afirmar que fueron casos de censura monumental porque pruebas no tengo, pero luego de muchos años como actor y habiendo sufrido en carne propia desmanes, ninguneos y prohibiciones, tengo mis sospechas”, apuntó.

García también mencionó que el documental sobre Pablo Milanés “tira por tierra la falacia inmunda” que los comisarios culturales del régimen han promovido contra el cantautor, al que califican de “traidor” por haber criticado abiertamente al sistema cubano.

“En un país donde todo se sabe, lo han dicho. Así piensan de un cubano enorme, más grande que todos ellos juntos”, expresó.

El intérprete recordó que el documental aborda episodios incómodos para la narrativa oficial, como las UMAP, el racismo, la censura contra la Fundación Pablo Milanés y los conflictos internos durante su último concierto en la Ciudad Deportiva.

“Intuyo que precisamente porque el documental deja claro que Pablo fue un patriota excepcional, no pareció conveniente mostrarlo al público”, dijo.

El actor también criticó la costumbre institucional de esconder los problemas bajo el silencio: “¡Qué manía esa de barrer la basura y esconderla bajo el sofá!”.

“Lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad”, subrayó.

Para García, la censura cultural es “el peor de los apagones”, una distopía que solo retrasa lo inevitable: que el público cubano tenga acceso, por cualquier vía, a obras y documentales que la oficialidad pretende silenciar.

“Más tarde o más temprano, los que residen en este archipiélago van a poder disfrutar del documental por la vía que sea”, aseguró.