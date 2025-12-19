Marrero dice que han destinado 1,150 millones de dólares a recuperar el sistema eléctrico y los cubanos estallan

Vídeos relacionados:

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, afirmó que el Gobierno ha destinado 1,150 millones de dólares al programa para recuperar el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), una declaración que provocó una ola de críticas en redes sociales, en medio de los apagones que afectan a todo el país.

La información, difundida por la Unión Eléctrica (UNE) en Facebook, detalla que, pese a las "complejas condiciones financieras", esos fondos habrían permitido recuperar 422 megawatts (MW) en generación distribuida, con lo cual se superan los 1,000 MW por esa vía, además de otros 228 MW en generación centralizada.

El comunicado también señala que se han sincronizado 778 MW mediante la instalación de 41 parques solares fotovoltaicos, los cuales, de acuerdo con la UNE, logran producir más del 30 % de la generación total del país durante las horas pico de irradiación solar.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Sin embargo, lejos de generar tranquilidad, el anuncio desató una avalancha de reacciones críticas por parte de ciudadanos que cuestionan los resultados reales de esa millonaria inversión, en un contexto marcado por apagones de hasta 20 horas diarias en varias provincias.

"Él puede decir que se destinaron mil millones de dólares al sistema, que mientras el país siga oscuro no nos interesa; la solución no es decir y decir, sino resolver y brindar servicio eléctrico", escribió una usuaria desde Matanzas en los comentarios del post.

Otros cuestionaron abiertamente la relación entre el dinero invertido y la capacidad de generación recuperada.

"Mucho dinero en tan pocos MW sin resultados. O sobran ceros o faltan MW. Es imposible gastar 1,8 millones de USD por MW y mucho menos en reparaciones. Con ese dinero se pudiera haber iniciado la construcción desde cero de dos nuevas termoeléctricas de 300 MW cada una para 35 años de explotación", comentó un trabajador de ETECSA.

La frustración se repite en testimonios de madres, padres y profesionales que viven a diario las consecuencias de la crisis energética.

"¿Y dónde está la mejoría, si cada día es peor, menos horas de electricidad? Esas termoeléctricas lo que necesitan es hacerlas nuevas. Revisa a ver dónde están todos esos millones: el pueblo sigue a oscuras y cada año es peor que el anterior", escribió una madre de familia.

Desde La Habana, un usuario ironizó: "Se ha notado mucho la inversión, cada día es una victoria de los apagones sobre el pueblo".

Un ingeniero, por su parte, criticó el discurso oficial: "No vendan más los parches como victorias indiscutibles y dense a respetar. Cada vez que alguien que se pasa el día en apagón ve estas noticias triunfalistas, lógicamente tiene que hervirle la sangre".

Las dudas sobre la efectividad del gasto también se repiten en otras provincias. "Si estamos peor que años anteriores, ¿dónde está toda esa inversión?", preguntó un padre de familia.

"Y la suma de todos esos MW da como resultado más apagones que el día anterior", señaló un residente en Camagüey.

Algunos comentarios recurrieron al sarcasmo para expresar el hartazgo acumulado.

"Se ve que están trabajando y haciendo tremendo esfuerzo: nos tienen sin agua, electricidad, medicinas, comida… Tremendo trabajo de exterminio masivo que están haciendo", escribió una usuaria.

Otro mensaje, atribuido a un ingeniero, resumió el sentir de muchos: "¡Todos esos MW te los comiste!".

Las reacciones reflejan el profundo descrédito con el que amplios sectores de la población reciben los anuncios oficiales sobre el sistema eléctrico.

Mientras el Gobierno insiste en cifras de inversión y planes de recuperación, la experiencia cotidiana de millones de cubanos sigue marcada por apagones de más de 20 horas, falta de información clara y una creciente sensación de abandono ante una crisis que no muestra señales de alivio.