Departamento de Justicia de EE.UU. revela nuevos archivos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó una nueva tanda de documentos relacionados con el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada con amplio apoyo bipartidista y firmada por el presidente Donald Trump.

Los documentos, que fueron publicados en el portal oficial del DOJ, incluyen casi 700 páginas de materiales judiciales y archivos incautados durante la investigación, aunque gran parte del contenido fue censurado o clasificado.

Según un análisis inicial de Telemundo 51, no se encontraron menciones a “Donald Trump”, “Trump”, “Bill Clinton” ni “Clinton” en los documentos publicados, aunque el material contiene extensas secciones tachadas que impiden búsquedas completas.

Los nuevos registros forman parte de las tres series adicionales de documentos que el Departamento de Justicia se vio obligado a divulgar como parte del proceso gradual de desclasificación ordenado por el Congreso.

Entre los materiales figuran fotografías inéditas de Jeffrey Epstein, informes del FBI y testimonios judiciales parciales, todos etiquetados como parte de la “Ley de Transparencia sobre los Documentos de Epstein”.

El senador Dick Durbin (D-Illinois), miembro del Comité Judicial del Senado, criticó duramente al Departamento de Justicia por no divulgar la totalidad de los archivos antes de la fecha límite establecida en la ley.

“Ayer podría haber sido un día victorioso para las víctimas y para la transparencia pública. Pero no lo fue”, dijo Durbin en un comunicado.

“Después de manejar mal los archivos de Epstein durante todo el año, la Administración Trump ahora está violando la ley federal para proteger a los ricos y poderosos”, subrayó.

Durbin aseguró que los demócratas del Senado “investigarán esta violación de la ley” y “garantizarán que el pueblo estadounidense conozca toda la verdad” sobre la actuación del Departamento de Justicia.

De acuerdo con el análisis de NBC News, más de 680 páginas fueron completamente censuradas, lo que deja sin acceso público buena parte de la información recopilada por el FBI y los fiscales federales.

Los documentos incluyen fotos con el expresidente Bill Clinton, y hay una donde sostiene un cheque simbólico de 22,000 dólares firmado por Donald Trump.

Además, revelaron listas de contactos, registros de vuelos privados y testimonios judiciales, aunque muchos nombres y fechas fueron eliminados por “motivos de seguridad nacional o privacidad de las víctimas”.

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada el mes pasado por ambas cámaras del Congreso, obliga al Departamento de Justicia a liberar todos los materiales relacionados con las investigaciones y procesos judiciales del caso, incluyendo documentos sellados por cortes federales y registros del Buró Federal de Prisiones (BOP).

El caso Epstein, que conmocionó a la opinión pública por su red de explotación sexual de menores y sus vínculos con figuras políticas, empresariales y de la realeza británica, sigue siendo objeto de múltiples investigaciones y teorías sobre la protección a poderosos implicados.

Entre las imágenes publicadas este viernes aparecen nuevas fotografías de Epstein, sin fecha, incautadas durante los allanamientos realizados por el FBI en sus propiedades de Nueva York, Palm Beach y las Islas Vírgenes.

La publicación ocurre mientras sobrevivientes y organizaciones de víctimas exigen mayor transparencia y acceso a la información, denunciando que las autoridades federales “han protegido a personas con poder y dinero” vinculadas a la red criminal de Epstein, incluido el presidente Trump.

La desclasificación parcial de los archivos de Epstein vuelve a poner bajo la lupa la actuación del Departamento de Justicia y reaviva las tensiones políticas en Washington.

Los demócratas acusan a la administración Trump de “ocultar información sensible” mientras la Casa Blanca defiende el proceso como “un compromiso con la transparencia responsable”.