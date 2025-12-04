Así luce la isla de Jeffrey Epstein: Publican material inédito en plena investigación

Los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos divulgaron este miércoles de diciembre de 2025 la existencia de fotos y videos “nunca antes vistos” del complejo de Little Saint James, la isla privada de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos,

El material, según afirmaron, ofrece “una mirada desgarradora” a lo que ocurría tras las puertas cerradas del financista y delincuente sexual convicto.

La publicación se realizó a través de la cuenta de X de Oversight Dems, donde el grupo aseguró: “Véalo usted mismo. No dejaremos de luchar hasta que terminemos con este encubrimiento y hagamos justicia a los sobrevivientes”.

De acuerdo con su comunicado, la entrega del material responde a una solicitud del Comité al Departamento de Justicia de las Islas Vírgenes estadounidenses para ampliar información que contribuya a la investigación en curso sobre los delitos de Epstein.

Las imágenes difundidas muestran varias habitaciones dentro de edificios en la isla, así como otros puntos del enclave.

En paralelo, el Comité dijo haber recibido registros de JP Morgan y Deutsche Bank, y adelantó que su intención es publicar archivos adicionales una vez que concluyan su revisión en los próximos días.

El anuncio ocurre mientras sigue el pulso político en Washington por la divulgación de documentos vinculados al caso Epstein.

El presidente Donald Trump anunció en noviembre la firma de una ley que autoriza al Departamento de Justicia a publicar archivos relacionados con Epstein.

Esa norma, identificada como la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, ordena al Departamento de Justicia divulgar registros no clasificados y materiales de investigación relacionados con Epstein y Ghislaine Maxwell, además de archivos sobre personas mencionadas en procesos previos, detalles de acusaciones de tráfico y comunicaciones internas del propio Departamento de Justicia sobre el caso, entre otros elementos.

No obstante, el documento también precisa que el Departamento de Justicia puede retener o tachar información que incluya nombres de víctimas, material de abuso sexual infantil, contenido clasificado u otros elementos que puedan amenazar una investigación activa, límites que suelen marcar el alcance y la velocidad de cualquier desclasificación.

El demócrata Robert García (California), miembro de mayor rango del comité, sostuvo que las nuevas imágenes aportan una “mirada inquietante” al mundo de Epstein y afirmó que la difusión busca garantizar “transparencia pública” y ayudar a reconstruir “el panorama completo” de los crímenes del financista.

En la misma línea, el Comité señaló que el 18 de noviembre de 2025 envió una solicitud al fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses para obtener documentos, comunicaciones e información vinculados a investigaciones penales —o potenciales— sobre Epstein o Maxwell, y aseguró que seguirá publicando materiales a medida que los reciba.